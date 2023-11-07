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Bayern Münih - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 4. maçında Galatasaray, Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. 3. hafta oynanan maçta 70 dakika mükkemmele yakın bir futbol ile Bayern Münih'i zor duruma düşüren Galatasaray, deplasmanda kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Bayern Galatasaray maçı canlı izlemek isteyenler detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler gibi detaylar araştıyor. Peki, Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 11:40 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 12:00
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Bayern Münih - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde son olarak Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray, ligde en üst sıraya yükseldi. Avrupa'da da avantajlı durumunuı korumak isteyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da Bayern'e karşı aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşında, hanesine 3 puan yazdırmayı hedefliyor. Futbolseveler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında yapılacak Bayern Münih - Galatasaray maçı, 8 Kasım Çarşamba günü, saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

MUSLERA OYNAMAYACAK KALEDE GÜNAY OLACAK

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kasımpaşa maçında sol dirseğinden sakatlık geçirmiş, oyuna devam edememişti. Yapılan değerlendirmede, eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilen Muslera'nın tedavisi devam ediyor. Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç forma giyecek. Günay, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de görev alacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Günay, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Kerem, Ziyech (Tete), Zaha, Icardi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

  1. Bayern Münih 9
  2. Galatasaray 4
  3. Manchester United 3
  4. Kopenhag 1

GALATASARAY İLE BAYERN MÜNİH 4. KEZ

Bayern Münih ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Alman ekibi 2 kez galip ayrılırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi. Cimbom, 2 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 10 gol gördü. İstanbul'da oynanan grubun 3. maçını Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

MAURO ICARDI 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, bu sezon toplam 18 resmi karşılaşmada forma giydi ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda attı.

BAYERN MÜNİH'TE ÖNEMLİ EKSİKLER

Bavyera temsilcisinde 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Bayern Münih'te stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak.

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