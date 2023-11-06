Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Sacha Boey oldu.
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Sacha Boey oldu.
Geçen sezon başında kamp kadrosuna dahil edilmeyen Fransız sağ bek, Leo Dubois'nın sakatlığının ardından kadroya dahil edilmişti.
Takıma monte edilmesinin ardından formayı bir daha kaptırmayan Boey, gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirdi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren yıldız futbolcu, Kopenhag'a attığı golle dikkatleri çekti.
Yönetim, istikrarlı performansını sürdüren Sacha Boey için sezon başında kapıyı 25 milyon Euro'dan açmıştı.
Yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki futbolcu, istenen teklifin gelmemesi sonrası takımda kalmıştı.
Etkileyici performansı bu sezon da sürdüren Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Arsenal, Manchester United, Milan ve Marsilya'nın Fransız futbolcuya talip olduğu öğrenildi.
Boey'in taliplerinin artması Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız oyuncuya maaşında iyileştirme yapmayı teklif etti.
TEKLİFİ REDDETTİ
Takımın maaş ortalamasının epey altında kalan Sacha Boey'un sözleşmesinde iyileştirme teklifi yapan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, yıllık 1.5 milyon Euro'luk net ücret teklifine ret cevabı geldi.
3 MİLYON EURO İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Boey'un kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
YÖNETİM 2 MİLYON EURO SEVİYESİNE ÇIKTI
Galatasaray yönetiminin ise bu miktarın yüksek olduğunu belirtip, 2 milyon Euro seviyelerine çıktığı bildirildi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALACAK
Boey'un bu teklifi de kabul etmediği ve yaz transfer döneminde teklifleri değerlendireceğini söylediği kaydedildi.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı.
Fransız sağ bek, 1 gol kaydetti.
Boey'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.