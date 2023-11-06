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Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Adı birçok Avrupa deviyle anılan ve takımdan ayrılacağı konuşulan Fransız sağ bekle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 13:30
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Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri de Sacha Boey oldu.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Geçen sezon başında kamp kadrosuna dahil edilmeyen Fransız sağ bek, Leo Dubois'nın sakatlığının ardından kadroya dahil edilmişti.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Takıma monte edilmesinin ardından formayı bir daha kaptırmayan Boey, gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirdi.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren yıldız futbolcu, Kopenhag'a attığı golle dikkatleri çekti.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Yönetim, istikrarlı performansını sürdüren Sacha Boey için sezon başında kapıyı 25 milyon Euro'dan açmıştı.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılardan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki futbolcu, istenen teklifin gelmemesi sonrası takımda kalmıştı.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Etkileyici performansı bu sezon da sürdüren Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Arsenal, Manchester United, Milan ve Marsilya'nın Fransız futbolcuya talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Boey'in taliplerinin artması Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız oyuncuya maaşında iyileştirme yapmayı teklif etti.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

TEKLİFİ REDDETTİ

Takımın maaş ortalamasının epey altında kalan Sacha Boey'un sözleşmesinde iyileştirme teklifi yapan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un, yıllık 1.5 milyon Euro'luk net ücret teklifine ret cevabı geldi.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

3 MİLYON EURO İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Boey'un kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

YÖNETİM 2 MİLYON EURO SEVİYESİNE ÇIKTI

Galatasaray yönetiminin ise bu miktarın yüksek olduğunu belirtip, 2 milyon Euro seviyelerine çıktığı bildirildi.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALACAK

Boey'un bu teklifi de kabul etmediği ve yaz transfer döneminde teklifleri değerlendireceğini söylediği kaydedildi.

Galatasaray'da Sacha Boey depremi!

Sacha Boey bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı.

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