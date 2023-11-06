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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün divan kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, "Fenerbahçe Başkanı'na bir tavsiyem var, bunları yapmayın. Türkiye hep bölünmeye çalışıldı. Yapılan açıklamalar da bu yönde değil mi? Sen niye böyle davranıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 17:07 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 17:25
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün divan kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşulanları hayretler içerisinde izledim. 'TFF'de tokat atsın, AVM'de fotoğrafını çeksin' gibi sözler... Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, Türkiye'nin yüzde 70-80'ini oluşturuyor. Ortamı germeye gerek yok. Neden böyle açıklama yapılıyor?

Sürekli Galatasaray ile ilgili konuşuyorlar. Vay Erden Timur bunu yaptı, vay böyle oldu. Fenerbahçe Başkanı'na bir tavsiyem var, bunları yapmayın. Türkiye hep bölünmeye çalışıldı. Yapılan açıklamalar da bu yönde değil mi? Sen niye böyle davranıyorsun?

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