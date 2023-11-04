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Bu hayat 10'a güzel

Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nin yıpratıcı maçlarına rağmen Süper Lig’de de durmuyor. Maç fazlasıyla liderliği aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Bu hayat 10'a güzel

Son şampiyon Galatasaray, lige Kayserispor beraberliğiyle başladıktan sonra bir daha arkasına bakmadı. Aynı anda Devler Ligi'nde zorlu ön eleme turları ve grup maçlarına çıkan Cimbom'un bu periyotta daha fazla zorlanması bekleniyordu. Ancak sarı-kırmızılıar ligde de dur durak bilmeden yoluna devam ediyor. Okan Buruk'un öğrencileri dün de Kasımpaşa'yı ağırladı. Cimbom, geçmiş maçlara oranla beklenilen etkinlikten uzaktı. Takım oyunu eksik kalınca iş yıldızların yeteneklerine kaldı.

ZAHA KLASINI KONUŞTURDU

Bu anlarda da ortaya çıkmayı çok seven isimlerden Wilfried Zaha sahne aldı. Önce uzaklardan müthiş bir gol attı. İkinci yarıda da hızlı gelişen atakta önüne düşen topa düzgün vurdu, 3 Kasımpaşa oyuncusunun arasından ustalıkla meşin yuvarlağı geçirerek fileleri 2. defa sarstı. Bu golün santrasında Kasımpaşa korner kazandı. Omeruo ile skor 2-1'e geldi. Aslan bu skorla 3 puanı kazandı.

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