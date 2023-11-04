3 değişiklik yaptı

Sarmı-kırızılı takımın Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği maçta kadroda olan Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens yedeğe çekildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu oyuncuların yerine dün Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech'e 11'de şans tanıdı.

TORREIRA ARI GİBİ

Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı Lucas Torreira müthiş oyununu Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Uruguaylı futbolcu rakibin hızlı kontrataklarında Paşa'nın hızlı oyuncularına set çekti. Oyun kurulumunda da takıma yardımcı oldu. Maç sonunda sarı-kırmızılı taraftarlar tecrübeli futbolcuyu tribünlere çağırarak alkışladı.