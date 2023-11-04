Haberler Galatasaray 3 değişiklik yaptı

3 değişiklik yaptı

Sarmı-kırızılı takımın Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği maçta kadroda olan Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens yedeğe çekildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
3 değişiklik yaptı

Sarmı-kırızılı takımın Çaykur Rizespor'u mağlup ettiği maçta kadroda olan Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens yedeğe çekildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu oyuncuların yerine dün Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech'e 11'de şans tanıdı.

TORREIRA ARI GİBİ

Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı Lucas Torreira müthiş oyununu Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Uruguaylı futbolcu rakibin hızlı kontrataklarında Paşa'nın hızlı oyuncularına set çekti. Oyun kurulumunda da takıma yardımcı oldu. Maç sonunda sarı-kırmızılı taraftarlar tecrübeli futbolcuyu tribünlere çağırarak alkışladı.

DİĞER
SON DAKİKA: Szymanski transferini duyurdular! İşte Fenerbahçeli yıldızın yeni adresi...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor! Gazze'nin bir can damarı daha kesildi!
İsmail Kartal'ın oyun planı belli oldu
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı?
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (4 Kasım Cumartesi)
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Kasım bugün kimin maçı var?
BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (4 Kasım 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onur Bulut şoku! Onur Bulut şoku! 01:35
Atletico Madrid'e soğuk duş! Atletico Madrid'e soğuk duş! 01:24
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:24
Atletico Madrid'e soğuk duş! Atletico Madrid'e soğuk duş! 01:20
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:15
Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı? Toroğlu açıkladı! 2. golden önce penaltı var mı? 01:14
Daha Eski
İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi İlk golden önce faul var mı? Toroğlu değerlendirdi 01:13
Buruk'tan Muslera açıklaması! Buruk'tan Muslera açıklaması! 01:13
Muslera stattan böyle ayrıldı! Muslera stattan böyle ayrıldı! 01:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:13
A. Efes deplasmanda mağlup A. Efes deplasmanda mağlup 01:13
Cimbom'da Zaha'nın gecesi! Cimbom'da Zaha'nın gecesi! 01:13