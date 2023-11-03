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Yener İnce Fernando Muslera'nın durumu hakkında konuştu!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera hakkında bilgi verdi. İşte Uruguaylı file bekçisinin sağlık durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 23:14
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Yener İnce Fernando Muslera'nın durumu hakkında konuştu!

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera hakkında bilgi vererek, dirseğinde çıkık oluştuğunu ve saha içinde yerine oturttuklarını söyledi. Doktor İnce, yarın yapılacak tetkiklerin ardından Uruguaylı kaleci ile ilgili bilgi verileceğini dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından mücadelenin 55. dakikasında sakatlık geçiren kaleci Muslera ile ilgili kulüp doktoru Yener İnce, basın mensuplarını bilgilendirdi. Yener İnce'den yapılan açıklamada Uruguaylı file bekçisinin pozisyonda darbeye bağlı olarak dirseğinin çıktığını ve saha içinde yaptıkları müdahale ile dirseğini yerine oturttuklarını belirterek, "Pozisyonda darbeye bağlı olarak Muslera'nın dirseğinde bir çıkık oluştu. Saha içindeki müdahale sırasında yerine oturttuk. Yarın çekeceğimiz MR'da ve filmlerde buna eşlik eden bir şey var mı bunu göreceğiz. Eğer eşlik eden tabloyu belirlersek ne kadar süre alacağını belirleyeceğiz. Bazen bu çok rahat atlatılabilir, yerine oturması yeterli olabilir. Küçük kırıkla beraberse bu durum uzar. Yarın daha net bir şey söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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