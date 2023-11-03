Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

Pendikspor'un Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, TRT Spor'a eski takımı Galatasaray ve Mauro Icardi hakkında konuştu.
"TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIM"
Sakatlığıyla ilgili konuşan Norveçli orta saha oyuncusu "Kendimi daha iyi hissediyorum. Sakatlığım iyi durumda. Bu tarz sakatlıklar olabiliyor. Yakında takımla tam olarak çalışmalara başlayacağım. En kısa zamanda da 3 puan kazanmak istiyoruz" dedi.
"SONUÇ ALAMIYORUZ"
Pendikspor'un gidişatı hakkında konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "İyi oynadığımızı düşünüyorum ama iyi sonuçlar alamadık. Kaliteli bir ekibimiz, bunu sahada gösterdik ama sonuçların daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Puan tablosunda üst sıralara çıkmak istiyoruz bir an önce. Tam çalışma fırsatı bulamadım sakatlığımdan dolayı. Fakat planlı gidiyor. Duruma gayet olumlu bakıyorum şu anda. Sonraki maçların önemi üst düzeyde. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" açıklamasında bulundu." ifadelerini kullandı.