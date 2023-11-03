Haberler Galatasaray Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

Pendikspor'un Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, Galatasaray ve Mauro Icardi hakkında konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 17:15 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 17:18
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Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

Pendikspor'un Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, TRT Spor'a eski takımı Galatasaray ve Mauro Icardi hakkında konuştu.

Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

"TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIM"
Sakatlığıyla ilgili konuşan Norveçli orta saha oyuncusu "Kendimi daha iyi hissediyorum. Sakatlığım iyi durumda. Bu tarz sakatlıklar olabiliyor. Yakında takımla tam olarak çalışmalara başlayacağım. En kısa zamanda da 3 puan kazanmak istiyoruz" dedi.

Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

"SONUÇ ALAMIYORUZ"
Pendikspor'un gidişatı hakkında konuşan başarılı orta saha oyuncusu, "İyi oynadığımızı düşünüyorum ama iyi sonuçlar alamadık. Kaliteli bir ekibimiz, bunu sahada gösterdik ama sonuçların daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Puan tablosunda üst sıralara çıkmak istiyoruz bir an önce. Tam çalışma fırsatı bulamadım sakatlığımdan dolayı. Fakat planlı gidiyor. Duruma gayet olumlu bakıyorum şu anda. Sonraki maçların önemi üst düzeyde. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" açıklamasında bulundu." ifadelerini kullandı.

Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

"G.SARAY'DA DAHA FAZLA SÜRE ALABİLİRDİM"
Galatasaray ve transferi hakkında konuşan Midtsjö, "Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da pek fazla forma şansı bulamadım. Benim için farklı fırsatlar arama döneminin geldiğini düşündüm. O sırada Pendikspor'dan teklif geldi. Benim için iyi bir fırsattı. O yüzden buraya geldim. Galatasaray'da daha fazla süre alabileceğimi düşünüyordum ama bu geçmişte kaldı. Şu anda Pendikspor'a odaklıyım. Daha fazla kendimi göstermek istiyorum. Üst düzey kulüplerde oynadım, bunları da tüm ekibimizle birlikte sahada göstermek istiyoruz" yorumunda bulundu.

Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

Galatasaray'da bu sezon başında Molde'ye attığı gol sorulan deneyimli orta saha oyuncusu, "Gol atmak çok iyi bir his. Molde benim rakip takımımdı öncesinde. Benim için ekstra motivasyon oldu. Düdükle, golle birlikte ciddi olarak iyi hissettiğimi söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.

Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

"G.SARAY İÇİN YAPTIKLARI ORTADA"
Galatasaray'dan takım arkadaşı Mauro Icardi'yle ilgili konuşan Midtsjö, "Mauro Icardi'yle ilgili olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Çok profesyonel bir futbolcu. Saha içinde ve saha dışında çok iyi bir insan. Galatasaray için yaptıkları ortada. Bunu herkes biliyor. Ciddi anlamda katkı sağlıyor. Her maçta kendisini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ayırt etmeden, her maçta gole katkısı var. Dolayısıyla olumsuz bir şey söyleyemem Icardi'yle ilgili." dedi.

Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

F.BAHÇE VE G.SARAY SÖZLERİ

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray'la konuşan Norveçli yıldız, "Fenerbahçe ve Galatasaray çok iyi iki ekip. Hemen her maçlarını kazanıyorlar. Fenerbahçe'nin bu sezon mağlubiyeti yok. Rekabet etmesi zor ama bu herkes için bir fırsat. Ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Hala her takımın iki takımdan puan almasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu sahada göstereceğiniz kaliteyle alakalı." ifadelerini kullandı.

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