Pendiksporlu Fredrik Midtsjö'den Galatasaray ve Icardi itirafı!

"G.SARAY İÇİN YAPTIKLARI ORTADA"

Galatasaray'dan takım arkadaşı Mauro Icardi'yle ilgili konuşan Midtsjö, "Mauro Icardi'yle ilgili olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Çok profesyonel bir futbolcu. Saha içinde ve saha dışında çok iyi bir insan. Galatasaray için yaptıkları ortada. Bunu herkes biliyor. Ciddi anlamda katkı sağlıyor. Her maçta kendisini gösteriyor. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ayırt etmeden, her maçta gole katkısı var. Dolayısıyla olumsuz bir şey söyleyemem Icardi'yle ilgili." dedi.