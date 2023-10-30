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Patron Davinson

Cimbom'un bu sezonki en önemli transferi hiç şüphesiz Kolombiyalı savunma oyuncusu oldu. Ayakla alkışlanıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Patron Davinson

Aslan'ın sezon başında renklerine bağladığı Davinson Sanchez ne kadar önemli bir değer olduğunu kısa süre içinde kanıtladı. Takımda Victor Nelsson olmasına rağmen alınan Kolombiyalı savunma oyuncusu için o dönem "Ne gerek vardı?" diyenler şimdi tam tersini düşünüyor. 27 yaşındaki futbolcu formayı giydiği ilk günden bu yana 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Takıma alışma sıkıntısı çekmeyen tecrübeli stoper, gücü, soğukkanlılığı ve yüksek oyun görüşüyle alkış topluyor. Çaykur Rizespor maçında da takımın en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top kapan oyuncusu olmayı başardı. Havadan ve yerden geçilmeyen Sanchez, top Cimbom'dayken oyunu okumasıyla da hücumu da rahatlatıyor. Önceki gün kazanılan Rizespor karşılaşmasıın ardından "Gol yemeden 3 puan" paylaşımı beğeni topladı.

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