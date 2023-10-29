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Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, bir süredir savaş verdiği hastalığıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Wanda Nara, lösemi olduğunu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 20:01 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 20:20
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Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu!

Galatasaray'ın dünya yıldızı Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, verdiği röportajda hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu!

Daha önce gündeme gelen ancak konuyla ilgili net bir açıklamada bulunmayan Wanda Nara hastalığı için, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum" dedi.

Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu!

ARJANTİNLİ GAZETECİ AÇIKLAMIŞTI

Konuyla ilgili yakın zamanda Arjantinli gazeteci Jorge Lanata bilgi paylaşmış ve Wanda Nara'nın lösemi olduğunu duyurmuştu. Wanda Nara,, Arjantinli gazeteci hakkında da açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu!

Nara, "Doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'yle her hafta testlerim gönderiliyor. Hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi sürecim var. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor.

Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu!

Bu hassas bir konu, bu yüzden de gizli kalmasını tercih ederdim ama yaşananları anlayabiliyorum. Lanata hakkında şikayette bulunmamaya karar verdim. O bir gazeteci ve eğer bilgi ona ulaştıysa bunu yayınlaması normal" sözlerini sarf etti.

Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu!

TEDAVİSİ ARJANTİN'DE SÜRÜYOR

Wanda Nara'nın tedavisi, tıbbi bakım almayı seçtiği Buenos Aires'teki uzmanlaşmış bir hematoloji merkezi olan Fundaleu'da devam eiyor.

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