Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalığı hakkında konuştu!

Galatasaray'ın dünya yıldızı Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, verdiği röportajda hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Daha önce gündeme gelen ancak konuyla ilgili net bir açıklamada bulunmayan Wanda Nara hastalığı için, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum" dedi.
ARJANTİNLİ GAZETECİ AÇIKLAMIŞTI
Konuyla ilgili yakın zamanda Arjantinli gazeteci Jorge Lanata bilgi paylaşmış ve Wanda Nara'nın lösemi olduğunu duyurmuştu. Wanda Nara,, Arjantinli gazeteci hakkında da açıklamalarda bulundu.