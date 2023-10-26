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Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki üçüncü karşılaşmasında Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçın ardından hakemin, teknik direktör Okan Buruk'la konuşarak sarı-kırmızılıların performansını övdüğü ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 09:41 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 10:08
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Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

Cimbom'un yenilmesinden çok, Bayern Münih'in 70 dakika aciz durumda kalması gündeme otururken, sarı-kırmızılıların oyunu 7'den 70'e herkesin takdirini topladı.

Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

Galatasaray Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli ile sohbet eden Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel de, "Galatasaray ilk yarı muhteşem bir oyun oynadı. Bu farklı bir seviye. Üzerine koyulursa sizi çok iyi yerlere getirir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

Galatasaray ile deplasmanda oynamanın kolay olmadığına vurgu yapan Tuchel, maçın ardından da, "İlk yarıda gerçekten zorlandık. Böylesine yoğun baskıda oynamak kolay değildi" ifadesini kullanmıştı.

Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

Sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşen Alman ekibinin idarecileri de, "Bayern Münih'i bu duruma düşüren çok az takım vardır. İlk yarı berabere bitsin diye dua ettik. Galatasaray gruptan çıkmayı hak ediyor" diye konuştu.

Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

Öte yandan, Galatasaray'ın iyi performansına bir övgü de mücadelenin hakeminden geldi. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'ın pozitif futbolu, İtalyan hakem Davide Massa'yı da hayran bıraktı.

Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

Karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Okan Buruk ile konuşan Massa'nın, "Çok büyük bir futbol oynadınız" diyerek iltifatta bulunduğu ortaya çıktı.

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