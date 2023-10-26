Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

Galatasaray Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli ile sohbet eden Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel de, "Galatasaray ilk yarı muhteşem bir oyun oynadı. Bu farklı bir seviye. Üzerine koyulursa sizi çok iyi yerlere getirir" ifadelerini kullandı.