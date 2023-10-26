Galatasaray - Bayern Münih maçının hakemi Massa'dan Aslan'a övgü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, grubundaki üçüncü maçında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, grubundaki üçüncü maçında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.
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Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda rakip kaleyi adeta şut yağmuruna tuttu.
Mücadeleyi 3-1 kaybeden Galatasaray buna karşın oynadığı futbolla büyük alkış aldı.
Cimbom'un yenilmesinden çok, Bayern Münih'in 70 dakika aciz durumda kalması gündeme otururken, sarı-kırmızılıların oyunu 7'den 70'e herkesin takdirini topladı.
Galatasaray Araştırma Geliştirme Direktörü Fatih Demireli ile sohbet eden Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel de, "Galatasaray ilk yarı muhteşem bir oyun oynadı. Bu farklı bir seviye. Üzerine koyulursa sizi çok iyi yerlere getirir" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile deplasmanda oynamanın kolay olmadığına vurgu yapan Tuchel, maçın ardından da, "İlk yarıda gerçekten zorlandık. Böylesine yoğun baskıda oynamak kolay değildi" ifadesini kullanmıştı.
Sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşen Alman ekibinin idarecileri de, "Bayern Münih'i bu duruma düşüren çok az takım vardır. İlk yarı berabere bitsin diye dua ettik. Galatasaray gruptan çıkmayı hak ediyor" diye konuştu.
Öte yandan, Galatasaray'ın iyi performansına bir övgü de mücadelenin hakeminden geldi. Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'ın pozitif futbolu, İtalyan hakem Davide Massa'yı da hayran bıraktı.
Karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Okan Buruk ile konuşan Massa'nın, "Çok büyük bir futbol oynadınız" diyerek iltifatta bulunduğu ortaya çıktı.