Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

Galatasaray Kulübü, Başkan Dursun Özbek'in Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı için paylaştığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını idrak etmenin coşkusu ve haklı gururu içerisindeyiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğini üstlendiği varlık ve bağımsızlık mücadelemizin gerek cephede gerek mecliste gerekse sivil toplumda mücadele vermiş tüm kahramanlarını saygıyla anıyorum.

Galatasaray, ülkemizin en büyük STK'sı olarak, geçtiğimiz 100 yılda olduğu gibi hem kültürel hem beşeri hem de sportif alanda üzerine düşen görevleri Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında da layıkıyla yerine getirecektir.

Geldiğimiz gelenek, bizleri daima geleceği yazmaya yönlendirmiştir. Bu noktada biz Galatasaraylılar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ilim, irfan ile ulaşılacağının bilincindeyiz.

Fikirleri bilim ile ters düşecek olursa kendisine karşı bilimin tercih edilmesini öğütleyen bir Ata'nın evlatları olarak ideallerimiz yüksek, hedeflerimiz gerçek, gücümüz ilmi olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşı kutlu ve başarılarla dolu olsun.