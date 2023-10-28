Haberler Galatasaray Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Galatasaray'da transfer çalışmalar sürüyor. Orta saha için yeni plan hazırlayan sarı-kırmızılılarda 1 takviye yapılacakken 2 isimle de yolları ayrılacak. Kararı  teknik direktör Okan Buruk verecek. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 12:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Ocak ayında Sarı-Kırmızılı yönetimin, orta saha mevkisine takviye yapmak istediği beliniyor.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Fotomaç'ın haberine göre kurmayların Molde'den Emil Breivik'in yeniden gündeme geldiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un vereceği rapora göre kadroyu şekillendirecek.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Aslan'da yönetim, bu sezon sönük bir performans gösteren Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele'yi gönderilecek oyuncular listesine koydu.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

58 GOLE DIREKT KATKI YAPTI

Yönetimin bu isimlerden birinin ya da ikisinin ayrılmasını planlıyor.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Devamında ise alternatif isim olarak da Molde'nin 23 yaşındaki oyuncusu Emil Breivik'i düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen futbolcuyu Okan Buruk'un da çok beğendiği biliniyor.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Emil Breivik kariyerinde şu ana kadar 164 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

23 gol atarken 35 kez de asist kaydetti.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Bonservis değeri 4 milyon euro olarak biliniyor.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

3 GOL KATKISI YAPTI

Norveçli orta saha Emil Breivik, bu sezon Molde'de 8 maçta oynadı ve 1 gol, 2 asist üretti.

Galatasaray'da orta saha değişecek! Okan Buruk'un yeni planı....

Genç futbolcunun Norveç ekibi ile olan kontratı 31 Aralık 2025'te sona erecek.

DİĞER
Son dakika: Eski TFF yöneticisi Selim Soydan'dan olay ifadeler! "Erden Timur elinde başka belgeler var"
GAZZE'DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP
Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku!
Olay sözler! "Timur'da başka bilgiler de var"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rizespor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı!
Olay sözler! "Timur'da başka bilgiler de var"
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
SON DAKİKA 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ | Cumhuriyet Bayramı Emekli ikramiyesi Meclis'ten geçti
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | RESİMLİ
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rizespor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı! Rizespor - Galatasaray maçının VAR'ı açıklandı! 13:12
İlhan Mansız dünya evine girdi! İlhan Mansız dünya evine girdi! 12:31
Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku! Beşiktaş'ta çifte sakatlık şoku! 12:14
Rizespor - G.Saray maçı saat kaçta? Rizespor - G.Saray maçı saat kaçta? 12:07
Galatasaray'da orta saha değişecek! Galatasaray'da orta saha değişecek! 12:05
Olay sözler! "Timur'da başka bilgiler de var" Olay sözler! "Timur'da başka bilgiler de var" 11:50
Daha Eski
Arsenal Boey için teklif hazırlığında! Arsenal Boey için teklif hazırlığında! 11:40
F.Bahçe'de Pendik maçı öncesi 4 eksik! F.Bahçe'de Pendik maçı öncesi 4 eksik! 10:36
Rizespor - G.Saray maçı saat kaçta? Rizespor - G.Saray maçı saat kaçta? 10:31
Cedi sevindi Alperen üzüldü! Cedi sevindi Alperen üzüldü! 10:24
Erol Bulut açıkladı! Salih Uçan... Erol Bulut açıkladı! Salih Uçan... 10:10
Fenerbahçe transfer hedefini belirledi! Fenerbahçe transfer hedefini belirledi! 09:48