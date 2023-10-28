Haberler Galatasaray Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Oliveira ile hayat buldu!

Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Oliveira ile hayat buldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Rize deplasmanından Sergio Oliveria'nın golüyle 1-0 kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 21:06
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Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Oliveira ile hayat buldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'a 3 puanı getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveria kaydetti.

Cimbom puanını 28 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.

Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.

SERİ 9 MAÇA ÇIKTI!

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

OLIVEIRA İLK GOLÜNÜ ATTI!

Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

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