Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Oliveira ile hayat buldu!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'a 3 puanı getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveria kaydetti.
Cimbom puanını 28 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.
Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.
SERİ 9 MAÇA ÇIKTI!
Sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.
OLIVEIRA İLK GOLÜNÜ ATTI!
Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.