Taktik uzmanından çarpıcı yorum! Defosu ortaya çıktı

Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında sergilediği 70 dakikalık üstün oyun, tüm dünyada dikkat çekti.
Galatasaray'ın Bayern Münih karşısında sergilediği 70 dakikalık üstün oyun, tüm dünyada dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılar, başarılı futbola rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.
Aslan'ın golünü penaltıdan Mauro Icardi kaydederken, Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Kingsley Coman, Harry Kane ve Jamal Musiala atmıştı.
Maçın üzerinden günler geçmesine rağmen dünya basınında hala Galatasaray'ı konuşuyor.
Sarı-kırmızlıların Bayern Münih'e karşı kurduğu üstünlüğün yankıları sürüyor.
Birçok yorumcu Galatasaray'ı överken, çarpıcı bir yorum da taktik uzmanı Constantin Eckner'den geldi.
Eckner Alman basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira ile Kimmich üzerine baskı yaparak Bayern'in defosunu ortaya çıkardı. Bu zafiyet, Bavyera ekibine büyük sıkıntı yaşatacak" ifadesini kullandı.