Haberler Galatasaray Taktik uzmanından çarpıcı yorum! Defosu ortaya çıktı

Taktik uzmanından çarpıcı yorum! Defosu ortaya çıktı

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Bayern Münih karşısında sergilediği güzel futbolun yakınları sürüyor. Taktik uzmanı Constantin Eckner, Galatasaray - Bayern Münih maçıyla ilgili çarpıcı bir yorum yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 11:54
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Taktik uzmanından çarpıcı yorum! Defosu ortaya çıktı

Maçın üzerinden günler geçmesine rağmen dünya basınında hala Galatasaray'ı konuşuyor.

Taktik uzmanından çarpıcı yorum! Defosu ortaya çıktı

Sarı-kırmızlıların Bayern Münih'e karşı kurduğu üstünlüğün yankıları sürüyor.

Taktik uzmanından çarpıcı yorum! Defosu ortaya çıktı

Birçok yorumcu Galatasaray'ı överken, çarpıcı bir yorum da taktik uzmanı Constantin Eckner'den geldi.

Taktik uzmanından çarpıcı yorum! Defosu ortaya çıktı

Eckner Alman basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Torreira ile Kimmich üzerine baskı yaparak Bayern'in defosunu ortaya çıkardı. Bu zafiyet, Bavyera ekibine büyük sıkıntı yaşatacak" ifadesini kullandı.

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