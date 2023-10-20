Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki üçüncü karşılaşmada Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki üçüncü karşılaşmada Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi yaşanıyor.
Faslı sağ bek, İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle kulüp merkezine çağrıldı.
Henüz resmi bir açıklama yapılmazken dünkü idmana çıkmaması 'kadro dışı bırakıldı' yorumlarına yol açtı.
Bavyera ekibinde bu sezon 9 maça çıkan Mazraoui, 2 asiste imzasını atmıştı.
25 yaşındaki yıldız futbolcunun kontratı 2026 yılında sona eriyor.
NOUSSAIR MAZRAOUI KİMDİR?
14 Kasım 1997 yılında Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Alphense altyapısında başladı. Ardından Ajax altyapısına geçti.
2018'de Ajax'ta A takıma yükselen Mazraoui, 2022 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Defans hattında sağ bek olarak görev yapan Mazraoui, Fas Milli Takımı ile 24 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro...