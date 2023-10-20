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Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki üçüncü karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Alman devi Bayern Münih'te Noussair Mazraoui krizi yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 09:58
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Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki üçüncü karşılaşmada Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi yaşanıyor.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

Faslı sağ bek, İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle kulüp merkezine çağrıldı.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken dünkü idmana çıkmaması 'kadro dışı bırakıldı' yorumlarına yol açtı.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

Bavyera ekibinde bu sezon 9 maça çıkan Mazraoui, 2 asiste imzasını atmıştı.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

25 yaşındaki yıldız futbolcunun kontratı 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

NOUSSAIR MAZRAOUI KİMDİR?

14 Kasım 1997 yılında Hollanda'da dünyaya geldi.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

Profesyonel futbol kariyerine Alphense altyapısında başladı. Ardından Ajax altyapısına geçti.

Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih'te Mazraoui krizi!

2018'de Ajax'ta A takıma yükselen Mazraoui, 2022 yazında bedelsiz olarak Bayern Münih'in yolunu tuttu.

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