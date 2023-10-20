Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçti

BOEY'İN KAFASI KARIŞIK

Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği kaydedilirken, Fransız yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.