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Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçti

Galatasaray'ın yıldızı için Fransız basınında flaş bir iddia geldi. Performansıyla dünya devlerinin radarına giren sarı-kırmızılı futbolcunun kafası karıştı. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, oyuncusunu elinde tutmak harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 09:58
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Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

Galatasaray, bu zorlu süreçte yıldızlarına güveniyor.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

Bu yıldız futbolcular, ortaya koydukları futbolla dev külüplerin radarına girdi.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

O isimlerden birisi de teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Sacha Boey.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Fransız basınından Boey için flaş bir iddia geldi.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

Galatasaray yönetimi, birçok kulübün listesinde yer alan Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan Fransız sağ bek'in 2025'te bitecek olan sözleşmesini 2026 yazına kadar uzatmak için harekete geçti.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

BOEY'İN KAFASI KARIŞIK

Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği kaydedilirken, Fransız yıldızın Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu belirtildi.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

Sacha Boey'in sarı-kırmızılılarla olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

Rennes altyapısında yetişen genç sağ bek, kiralık olarak Dijon forması giydikten sonra 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray Haberleri: Yıldız futbolcunun kafası karıştı! G.Saray yönetimi harekete geçt

Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

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