GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yıldız ismin adı, ülkesi İtalya'da yasa dışı bahis skandalına karışmış ardından da hakkında soruşturma açılmıştı.
Aston Villa, Nicolo Zaniolo hakkında yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.
İngiliz ekibi, İtalya Futbol Federasyonu ve ilgili makamların yasa dışı bahis faaliyeti iddialarına ilişkin yaptıkları soruşturmaya yardımcı olduğunu ve Nicolo Zaniolo'nun bu hafta West Ham ile oynanacak maçta oynamasına engel bir durum olmadığını açıkladı.
24 yaşındaki futbolcu, sezon başında kiralandığı Aston Villa'da şu ana kadar 9 maça çıktı ancak skor üretemedi.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma, Galatasaray ve Aston Villa'da forma giydi.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda...
Yıldız ismin güncel piyasa değeri 27 milyon euro...