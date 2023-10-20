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GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun adı yasa dışı bahis skandalına karışmış, oyuncu soruşturmaya alınmıştı. Genç yıldızın kulübü Aston Villa'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 14:47
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GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

Yıldız ismin adı, ülkesi İtalya'da yasa dışı bahis skandalına karışmış ardından da hakkında soruşturma açılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

Aston Villa, Nicolo Zaniolo hakkında yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

İngiliz ekibi, İtalya Futbol Federasyonu ve ilgili makamların yasa dışı bahis faaliyeti iddialarına ilişkin yaptıkları soruşturmaya yardımcı olduğunu ve Nicolo Zaniolo'nun bu hafta West Ham ile oynanacak maçta oynamasına engel bir durum olmadığını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

24 yaşındaki futbolcu, sezon başında kiralandığı Aston Villa'da şu ana kadar 9 maça çıktı ancak skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma, Galatasaray ve Aston Villa'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aston Villa'dan flaş Zaniolo açıklaması!

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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