Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakçı'nın yükselişi sürüyor! o alanda zirvede

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakçı'nın yükselişi sürüyor! o alanda zirvede

2022-2023 sezonundan Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakçı, sarı-kırmızılı ekipte kariyer sezonunu geçiriyor. Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı performans ortaya koyan 29 yaşındaki stoper Süper Lig'de rekor kırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 09:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 09:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakçı'nın yükselişi sürüyor! o alanda zirvede

Maçın gizli kahramanlarıdan Abdülkerim Bardakçı ise ortaya koyduğu performansla takdir toplamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakçı'nın yükselişi sürüyor! o alanda zirvede

Galatasaray'da istikrarlı performansıyla Okan Buruk'un stoper bölgesinde vazgeçilmezi arasında yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakçı'nın yükselişi sürüyor! o alanda zirvede

İKİLİ MÜCADELE ONUN İŞİ

Hem Nelsson hem de Sanchez ile iyi bir ikili olan Bardakçı, bu sezon Trendyol Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan (92) stoper konumunda.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray yıldız isim için harekete geçti
Bayern'de kriz! İdmana çıkmadı
Çekmeköy'de sular ne zaman gelecek? (20 Ekim 2023)
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
a spor canlı izle - A SPOR KESİNTİSİZ
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern'de kriz! İdmana çıkmadı Bayern'de kriz! İdmana çıkmadı 09:35
Abdülkerim'in o alanda rakibi yok Abdülkerim'in o alanda rakibi yok 09:27
F.Bahçe'den ayrıldığına pişman oldu! F.Bahçe'den ayrıldığına pişman oldu! 09:09
REKLAM REKLAM 08:47
F.Bahçe'den teklif yapıldı mı? Yunan basını duyurdu F.Bahçe'den teklif yapıldı mı? Yunan basını duyurdu 08:24
2 formaya 5 aday! Hangi ismi oynatacak? 2 formaya 5 aday! Hangi ismi oynatacak? 07:53
Daha Eski
Derbi öncesi yazdı! "Özel hazırlandığını biliyorum" Derbi öncesi yazdı! "Özel hazırlandığını biliyorum" 07:34
Pep soslu F.Bahçe! Pep soslu F.Bahçe! 00:23
F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! F.Bahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş! 00:19
Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! Tielemans'tan flaş G.Saray hamlesi! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına eleştiri! 00:19
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Teklif yaptık... 00:19