GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakçı'nın yükselişi sürüyor! o alanda zirvede

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller yerinde.
Sarı-kırmızılılar, ligde yoluna kayıpsız devam ediyor.
Aslan, ligin ilk haftasında Kayserispor'la berabere kalmıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da moraller yerinde.
Sarı-kırmızılılar, ligde yoluna kayıpsız devam ediyor.
Aslan, ligin ilk haftasında Kayserispor'la berabere kalmıştı.
Süper Lig'e beraberlikle başlayan Galatasaray, sonrasında çıktığı bütün maçları kazanmıştı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i kazanarak zafere uzanan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Old Trafford'da Manchester United'ı deviren Okan Buruk ve talebeleri tarihi bir galibiyetle Avrupa basınında manşet olmuştu.
Maçın gizli kahramanlarıdan Abdülkerim Bardakçı ise ortaya koyduğu performansla takdir toplamıştı.
Galatasaray'da istikrarlı performansıyla Okan Buruk'un stoper bölgesinde vazgeçilmezi arasında yer aldı.
İKİLİ MÜCADELE ONUN İŞİ
Hem Nelsson hem de Sanchez ile iyi bir ikili olan Bardakçı, bu sezon Trendyol Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan (92) stoper konumunda.
Abdülkerim'i 87 ikili mücadele kazanmayla Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu takip ediyor.