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Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Sahasında ezeli rakibini ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, kritik mücadele öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 11:31
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Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Ligdeki son 7 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Teknik direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası takımı Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş ile 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Son olarak ligin 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, deplasmanda ezeli rakibini devirerek çıkışa geçmek istiyor.

Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Dev derbiye sayılı günler kala Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

GALATASARAY DERBİYE YENİ FORMAYLA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında yeni formasıyla sahaya çıkacak.

Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan ve taraftarlardan büyük ilgi gören forma satış rekorları kırıyor.

Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Muslera'nın da tanıtımına katıldığı forma 2600 TL'den satılıyor.

Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Sarı-kırmızılı ekibin büyük beğeni toplayan forması, kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseli'yi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyor.

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