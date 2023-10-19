Galatasaray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak.
İki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş kritik maçta kozlarını paylaşacak.
21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.
Mücadele öncesi Galatasaray topladığı 22 puanla 2. sırada yer alıyor.
Ligdeki son 7 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in istifası sonrası takımı Burak Yılmaz'a emanet eden Beşiktaş ile 16 puanla 4. sırada bulunuyor.
Son olarak ligin 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, deplasmanda ezeli rakibini devirerek çıkışa geçmek istiyor.
Dev derbiye sayılı günler kala Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
GALATASARAY DERBİYE YENİ FORMAYLA ÇIKACAK
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşısında yeni formasıyla sahaya çıkacak.
Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan ve taraftarlardan büyük ilgi gören forma satış rekorları kırıyor.
Muslera'nın da tanıtımına katıldığı forma 2600 TL'den satılıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin büyük beğeni toplayan forması, kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseli'yi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyor.