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Okan Buruk Beşiktaş karşında 5.derbi heyecanını yaşayacak

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Galatasaray'ın başında 5.kez derbi heyecanı yaşayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 09:58
Okan Buruk Beşiktaş karşında 5.derbi heyecanını yaşayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 4 kez karşılaştı ve bu derbilerde 3 galibiyet1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 5. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbiden sadece 1 kez mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerken, Beşiktaş'a karşı ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ İLE 14 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk'un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

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