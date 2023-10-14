Sarı-kırmızılıların sevgilisi Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, Oggi'ye açıklamalarda bulundu. Nara yaz transfer döneminde eşinin önüne bol sıfırlı kontratların geldiğini belirtti. Wanda Nara "Mauro ve ben açgözlü insanlar değiliz. O daha fazla para veren bir yere gidebilirdi ama Galatasaray'da kaldı. İstanbul'u çok seviyoruz. Mauro, ben ve çocuklar burada mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İHANET OLMADI

Wanda Nara, Mauro İcardi ile ilişkileri hakkında da konuştu. Nara "Mauro ile aramızda hiç ayrılık veya ihanet olmadı. Elimde olsa bin defa daha onunla evlenirim. Mauro futbolu bıraktığında Milano-Ticino'daki kır evimizde yaşayacağız" dedi. Wanda Nara hastalığını ilk öğrendiklerinde İcardi'nin çok etkilendiğini kaydetti. O dönemde futbolu bırakmayı düşündüğünü itiraf etti.