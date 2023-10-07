Cimbom'un yeni transferi Tanguy Ndombele hızla form tutuyor. Fazlalıklarından kurtulan ve fiziksel olarak da takım arkadaşlarına yaklaşan tecrübeli orta saha oyuncusu sonradan girdiği Manchester United maçında etkileyici bir performans ortaya koymuştu. ManU'nun yıldızı Bruno Fernandes'i sahadan silen Fransız futbolcu teknik direktör Okan Buruk'un da gözüne girdi. 26 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçından itibaren daha fazla süre almaya başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk onun delici deparlarından, şut ve pas yeteneğinden maksimum verimi almaya hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcı, Ndombele'nin artık hazır olduğunu düşünüyor.

Ndombele, sarı-kırmızılı formayla 49 dakika şans buldu. Henüz skora etki edemedi.