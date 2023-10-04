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Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'ı mağlup eden Galatasaray İngiliz ekibine büyük şok yaşattı. Maç sonu Manchester United kulübü soruşturma başlatma kararı aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 15:32
Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.

Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

İşte ayrıntılar....

Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Manchestereveningnews'ten derlediği habere göre İngilzi devi, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları iç saha maçında en az 1000 biletin konuk takım taraftarlarının eline geçmesi sonrası araştırma başlattı.

Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Maçın bitiş düdüğünün çalması ve United taraftarlarının stadyumdan ayrılmasının ardından tribünlerde büyük bir kutlamanın olduğu belirtildi.

Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Haberde, büyük bir seyirci kitlesinin Sir Alex Ferguson standında bir arada otururken mücadele sonrası kutlamalara katılmak için deplasman tarafına akın ettiği vurgulandı.

Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Öte yandan skorbordun bulunduğu üst katta da önemli sayıda Galatasaray taraftarının yer aldığı ve o kademenin üzerinde asılı olan Sir Matt Busby'ye ithaf edilen pankartın bir bölümünün indirdildiği kaydedildi.

Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Bu gelişmelerin ardından kulübün iç saha biletlerinin deplasman taraftarlarının eline nasıl geçtiğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattığı ifade edildi.

Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili ilk araştırmalar sonucu; çoğunluğun ya bilet satışı yoluyla ya da resmi kanallar aracılığıyla stada geldiğinin ve İngiltere merkezli Galatasaray taraftarlarının da maç için bilet satın aldığının tespit edildiği aktarıldı.

Manchester United - Galatasaray maçı sonrası büyük kriz! Soruşturma başlatıldı

Diğer yandan kulübün, Avrupa'daki her maç için 'deplasman taraftarlarının kendi sahalarına sızma riskini en aza indirmek için, Türkiye adresi olan herkese bilet satışının yasaklanması da dahil olmak üzere' tüm önlemleri aldığı bildirildi.

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