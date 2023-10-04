GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Yorumuna devam eden Ferdinand, "Galatasaray'ın hakkını vermek lazım. Fırsat geldiğinde Manchester United'ı cezalandırdılar. Bir dakika içinde potansiyelimizi ve olumlu olabileceğimiz bir noktayı gösterdik. Sonra birden başımı ellerimin arasına aldım. Bu takımda organizasyon yok. Bu utanç verici. Burası Şampiyonlar Ligi, mekansal farkındalık eksikliği ve tehlike eksikliğinin cezasını alacaksınız ve bunu bu akşam gördük" şeklinde konuştu.