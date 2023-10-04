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GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a sahasında 3-2 mağlup olan Manchester United'ın eski yıldızı Rio Ferdinand, Kırmızı Şeytanlar'ı sert sözlerle eleştirdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 12:29
GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 2 kez geri düşmesine rağmen 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, attığı golle takımına galibiyeti getiren futbolcu oldu. Müsabakanın 76. dakikasında skor 2-2 iken kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı dışarı atarak takımını öne geçirme fırsatından yararlanamadı. Yıldız golcü, penaltıyı kaçırmasından yaklaşık 3 dakika sonra gelişen atakta fileleri havalandırarak galibiyeti getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Zaha ile Kerem Aktürkoğlu, kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

İngiltere'de uzun yıllar Crystal Palace forması giyen ve dünyanın tanıdığı bir futbolcu haline gelen Fildişi Sahilli yıldız Zaha, buna rağmen kariyerindeki ilk Avrupa kupası müsabakasına Galatasaray'da çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Sarı-kırmızılı ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1, grup aşamasında ise 2 mücadelede ter döken Zaha, eski takımlarından Manchester United karşısında fileleri havalandırarak kariyerinin ilk Avrupa kupası golünü kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Cimbom, Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını deplasmanda yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Daha önce iç sahada 10, deplasmanda 10 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 21 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, toplamda 3 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

RIO FERDINAND'DAN SERT ELEŞTİRİ

Öte yandan İngiliz basını, Manchester United'ı eleştiri yağmuruna tutarken takımın eski yıldızlarından Rio Ferdinand da sert yorumlar yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Ferdinand oyunu eleştirerek, "Bu oyun; okul futbolu, pazar futbolu!" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Rio Ferdinand'dan Manchester United'a sert eleştiri!

Yorumuna devam eden Ferdinand, "Galatasaray'ın hakkını vermek lazım. Fırsat geldiğinde Manchester United'ı cezalandırdılar. Bir dakika içinde potansiyelimizi ve olumlu olabileceğimiz bir noktayı gösterdik. Sonra birden başımı ellerimin arasına aldım. Bu takımda organizasyon yok. Bu utanç verici. Burası Şampiyonlar Ligi, mekansal farkındalık eksikliği ve tehlike eksikliğinin cezasını alacaksınız ve bunu bu akşam gördük" şeklinde konuştu.

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