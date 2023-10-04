Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak tarihi bir zafere imza attı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Manchester United - Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 09:53
Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - KARAKTER, İTİBAR VE LİYAKAT

Manchester United, çeyrek asırda lige en kötü başlangıcını yapmış, Bayern Münih'ten 4 yemiş, sen ligde son 6 maçını kazanmışsın, bütün bunların hiçbir önemi yok.

Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

Old Trafford'da santra noktasına yürürken hangi 11 ile çıkarsan çık sahaya karakter koymak gerektiğini biliyorsun. Kazanırsın, omuzlarda gelirsin, kaybedersin başın dik dönersin.

Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

Burası Devler Ligi, burada herkes sahne almaz, bunu en iyi sen biliyorsun… Düşler Tiyatrosu'nda karakter yetmez, kadronun da bir itibarı olacak. Premier Lig'in temposundaki bir takıma kafa tutacaksın. Liyakat ise tarihin.

Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

30 yıl önce bu stadyumda 3-3 berabere kalmışsın, dün sahaya sürdüğün futbolcular ya doğmamış ya da çocuklar ama Manchester yolunda bunu öğrenmişler, kendilerinden önce Florya'nın havasını soluyanlar gibi.

Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

M.United, son lig maçını kaybeden yaralı bir hayvandı. Canı yanan can yakmak ister. İlk pozisyonda golü bulmaları da bir futbol talihi.

Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

Tete'nin zoraki sol bek Amrabat ile kapışmasından üstünlük sağlayamayan G.Saray, Zaha'nın Premier Lig tecrübesi kokan golüyle beraberliği bulduğunda şarkı "Gittiğin yağmurla gel" idi.

Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

İlk yarıda adam yemek için mi sahaya sürülmüş Hannibal ile istediğini bulamayan United, Eriksen ile yeteneğini yükselttiğinde orta sahasını sertleştirmesi gerektiren G.Saray'da Torreira'nın sakatlığı elbette ki şanssızlıktı. 2-2 sonrasında kaçan penaltı ve daha zorunu atan Icardi.

Bülent Timurlenk Manchester United - Galatasaray maçını yorumladı

"Düşler Tiyatrosu"nu tribünlere, "Kâbuslar Evi"ne dönüştüren Okan Buruk ve öğrencileri formalarının ve armalarının tarihine layık bir galibiyet aldılar. Liyakat ve itibar. Herkese lazım hayatta… G.Saray'da olan…

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