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Galatasaray 118. kuruluş yılını kutluyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, 118. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 10:53 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 11:05
Galatasaray 118. kuruluş yılını kutluyor!

Galatasaray Kulübü, 118. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk sporunda ilklere ve enlere, uluslararası arenada nice zaferlere imza atan; Sarı Kırmızısıyla gönüllere taht kuran, gücünü tarihinden alan, pençesi aslan, inancı sağlam Galatasaray'ımız iyi ki doğdun. 118'inci yaşın da öncekiler gibi başarılarla dolu olsun. Kurucumuz Ali Sami Yen'i ve birbirinden kıymetli sınıf arkadaşlarını şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

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