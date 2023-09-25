Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Galatasaray tranfserin son günlerinde büyük bir harekatla Davinson Sanchez'i renklerine bağlamıştı. Uzun süre Sergio Ramos'un peşinden koşan sarı- kırmızılılar bu transferde istediğini alamayınca Kolombiyalı savunma oyuncusuna yönelmişti. 27 yaşındaki futbolcu parçalı formayı ilk defa Başakşehir'e karşı giydi.
Partneri olarak bu bölgenin gediklisi Abdülkerim Bardakcı da Kazımcan Karataş sakatlanınca sol beke çekilince işi çok daha zorlaşmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu karşılaşma boyunca müthiş bir performans sergiledi. Taraftara "İyi ki Ramos gelmemiş. Daha iyisini aldık" dedirtti.
10 YAŞ DAHA GENÇ
Cimbom, Sergio Ramos, Sevilla'yı tercih etmese kadrosuna onu bağlayacaktı. 37 yaşındaki futbolcu için kasasından ciddi manada para çıkacaktı. Sarı-kırmızılılar, Ramos sonrası Davinson Sanchez'e dönünce işler bir anda değişti.