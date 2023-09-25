Haberler Galatasaray Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Galatasaray'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez İstanbulspor maçındaki performansıyla taraftarın beğenisini topladı. Kolombiyalı stoper ilk maçındaki oyunuyla "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti. Cimbom'un Tottenham'dan aldığı 27 yaşındaki oyuncu, Başakşehir maçındaki performansıyla mest etti. Camia "Bu Sanchez, Ramos'tan iyi" yorumu yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 06:50
Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Galatasaray tranfserin son günlerinde büyük bir harekatla Davinson Sanchez'i renklerine bağlamıştı. Uzun süre Sergio Ramos'un peşinden koşan sarı- kırmızılılar bu transferde istediğini alamayınca Kolombiyalı savunma oyuncusuna yönelmişti. 27 yaşındaki futbolcu parçalı formayı ilk defa Başakşehir'e karşı giydi.

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Partneri olarak bu bölgenin gediklisi Abdülkerim Bardakcı da Kazımcan Karataş sakatlanınca sol beke çekilince işi çok daha zorlaşmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu karşılaşma boyunca müthiş bir performans sergiledi. Taraftara "İyi ki Ramos gelmemiş. Daha iyisini aldık" dedirtti.

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

10 YAŞ DAHA GENÇ
Cimbom, Sergio Ramos, Sevilla'yı tercih etmese kadrosuna onu bağlayacaktı. 37 yaşındaki futbolcu için kasasından ciddi manada para çıkacaktı. Sarı-kırmızılılar, Ramos sonrası Davinson Sanchez'e dönünce işler bir anda değişti.

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Kolombiyalı savunma oyuncusu, Şampiyonlar Ligi faktörünü ön planda tutarak kendisini isteyen Nottingham Forest, Rennes ve Spartak Moskova'ya "Hayır" dedi. Cimbom'da oynamak istediğini dile getirdi. Bu da transferini kolaylaştırdı.

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Ramos'a göre 10 yaş genç olan 27'lik futbolcunun bu sezon Victor Nelsson'u kulübede bırakma ihtimali yüksek görülüyor. İlk maçtan onayı aldı.

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

SOĞUKKANLI VE TEKNİĞİ YÜKSEK
Cimbom'un yeni transferi Davinson Sanchez ilk maçındaki oyunuyla camianın yeni gözdesi oldu.

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Kolombiyalı futbolcu, hava toplarında rakiplerine büyük bir üstünlük kurarken soğukkanlılığı ile de dikkat çekti. Topu hep takım arkadaşlarına indiren 27 yaşındaki oyuncu, isabetli pas başarısıyla da ön plana çıktı.

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

İSTANBUL'A KARŞI YOK
Davinson Sanchez hafta arası İstanbulspor ile oynanacak erteleme maçında forma giyemeyecek. TFF talimatları gereği o tarihte transferi gerçekleşmediği için Kolombiyalı futbolcu hafta arasını pas geçecek. Okan Buruk, Boğalar'a karşı Victor Nelsson'u sahaya sürecek.

Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

BURUK: 1. STOPERİM OLACAK
Davinson Sanchez transferine en çok sevinenlerin başında teknik direktör Okan Buruk vardı.

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