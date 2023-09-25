Davinson Sanchez Galatasaray taraftarına "İyi ki Ramos gelmemiş" dedirtti!

Partneri olarak bu bölgenin gediklisi Abdülkerim Bardakcı da Kazımcan Karataş sakatlanınca sol beke çekilince işi çok daha zorlaşmıştı. Ancak tecrübeli oyuncu karşılaşma boyunca müthiş bir performans sergiledi. Taraftara "İyi ki Ramos gelmemiş. Daha iyisini aldık" dedirtti.