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GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Samsunspor'u 4-2'lik skorla geçen Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda Hakim Ziyech'in mi yoksa Tete'nin mi ilk 11'de forma giyeceği merak ediliyor. Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, dev maç öncesi kararını verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Okan Buruk'un zorlu mücadelede nasıl bir kadroyla sahada yer alacağı merak konusuydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Özellikle kanat pozisyonunda Ziyech'in mi Tete'nin mi görev yapacağı belirsizliğini koruyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'ın flaş transferi Hakim Ziyech, Süper Lig'e hızlı bir giriş yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Faslı yıldız, Samsunspor karşısında 46. dakikada Tete'nin yerine oyuna dahil oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Ziyech maçta etkili futboluyla öne çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Ayrıca 67. dakikada 130 km hıza ulaşan inanılmaz bir şut çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Icardi'nin kafasıyla top ağlarla buluştu ve Galatasaray, 4-2'lik galibiyete ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

TETE ETKİSİZ KALDI

Ziyech'in bu performansı, geldiğinden bu yana henüz beklentileri karşılayamayan Tete'yi gölgede bırakmaya yetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag maçında kadroda tek değişiklik yapma kararı aldı.

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