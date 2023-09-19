GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech 11'de oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Üst üste galibiyetler alan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılarda, Samsunspor maçının ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Cimbom, Devler Ligi'ndeki ilk sınavında Kopenhag ile karşılaşacak.
Üst üste galibiyetler alan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılarda, Samsunspor maçının ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Cimbom, Devler Ligi'ndeki ilk sınavında Kopenhag ile karşılaşacak.
Okan Buruk'un zorlu mücadelede nasıl bir kadroyla sahada yer alacağı merak konusuydu.
Özellikle kanat pozisyonunda Ziyech'in mi Tete'nin mi görev yapacağı belirsizliğini koruyordu.
Galatasaray'ın flaş transferi Hakim Ziyech, Süper Lig'e hızlı bir giriş yaptı.
Faslı yıldız, Samsunspor karşısında 46. dakikada Tete'nin yerine oyuna dahil oldu.
Ziyech maçta etkili futboluyla öne çıktı.
Ayrıca 67. dakikada 130 km hıza ulaşan inanılmaz bir şut çekti.
Icardi'nin kafasıyla top ağlarla buluştu ve Galatasaray, 4-2'lik galibiyete ulaştı.
TETE ETKİSİZ KALDI
Ziyech'in bu performansı, geldiğinden bu yana henüz beklentileri karşılayamayan Tete'yi gölgede bırakmaya yetti.
Teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag maçında kadroda tek değişiklik yapma kararı aldı.
Tete'nin yerine sağ kanatta Samsunspor maçının flaş ismi Hakim Ziyech ilk 11'de forma giyecek.