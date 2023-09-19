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Kadro derinliği yok!

Kicker, A grubunda Manchester'in işinin zor olduğunu yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Kadro derinliği yok!

Alman basınından Kicker, Şampiyonlar Ligi öncesi takımları ve grupları masaya yatırdı. İşte A Grubu'ndaki takımlar için yapılan yorumlar:

BAYERN MÜNİH: Tuchel, hiyerarşiyi ve felsefeyi değiştirerek kendi çizgisini belirliyor. Ancak bunların oturması muhtemelen yeni yıla kadar sürecek. Bayern Münih, gruptan çıkmak zorunda, bu sezon hedef net bir şekilde belirlendi; en azından yarı final.

MAN. UNİTED: Kadrosu, özellikle de defansif açıdan, Avrupa'daki en yüksek talepleri karşılayabilecek kalite derinliğinden yoksun. Çok da eksiği var. Ancak son Devler Ligi 16 turu için yeterli olacaktır.

GALATASARAY: Galatasaray, önemli ölçüde kadrosunu güçlendirdi. Ama sonuçta grup üçüncülüğü Galatasaray ve Kopenhag arasında olacak.

KOPENHAG: 35 yaşındaki Jacob Nesstrup gibi iyi bir teknik direktöre sahip olsa da Kopenhag'ın kadrosu büyük ölçüde isimsiz oyunculardan kurulu. Bu nedenle A Grubu'nu ancak şanslı bir şekilde üçüncü bitirebilir

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