Kadro derinliği yok!

Alman basınından Kicker, Şampiyonlar Ligi öncesi takımları ve grupları masaya yatırdı. İşte A Grubu'ndaki takımlar için yapılan yorumlar:

BAYERN MÜNİH: Tuchel, hiyerarşiyi ve felsefeyi değiştirerek kendi çizgisini belirliyor. Ancak bunların oturması muhtemelen yeni yıla kadar sürecek. Bayern Münih, gruptan çıkmak zorunda, bu sezon hedef net bir şekilde belirlendi; en azından yarı final.

MAN. UNİTED: Kadrosu, özellikle de defansif açıdan, Avrupa'daki en yüksek talepleri karşılayabilecek kalite derinliğinden yoksun. Çok da eksiği var. Ancak son Devler Ligi 16 turu için yeterli olacaktır.

GALATASARAY: Galatasaray, önemli ölçüde kadrosunu güçlendirdi. Ama sonuçta grup üçüncülüğü Galatasaray ve Kopenhag arasında olacak.

KOPENHAG: 35 yaşındaki Jacob Nesstrup gibi iyi bir teknik direktöre sahip olsa da Kopenhag'ın kadrosu büyük ölçüde isimsiz oyunculardan kurulu. Bu nedenle A Grubu'nu ancak şanslı bir şekilde üçüncü bitirebilir