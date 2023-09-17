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Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar rakibini 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları karşılaşmayı kaleme aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 09:06 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 09:09
Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

LEVENT TÜZEMEN - KRAL YAPAR

Hücum hattı, atletik oyunculardan kurulu Samsunspor, G.Saray'a karşı açık ve cesur oynayınca coşkulu, hızlı heyecan verici, bol pozisyonlu bir maç izledik. Skor 3-0'a geldiğinde bile Samsunspor, oyunu hiç bırakmadı. İlk yarının yıldızı sahada atom karınca gibi hareket eden Kerem Aktürkoğlu oldu. Kerem, Icardi'den öğrenmiş olacak ki tek vuruşlarla iki tane şahane gole imza koydu.Üstelik Abdülkerim'in golünün de asistini yaptı. Eğer Kerem, pas hız kalitesini yükseltirse müthiş bir kanat oyuncusu olur. Ama çalışkanlığı, mücadele gücü, paylaşımcı davranması göz alıcıydı.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Samsunspor'un ikinci yarıda art arda bulduğu iki gol, heyecan noktasını tavana çıkardı, G.Saray defansı bu gollerde pozisyon hatası yaptı. Yani Samsun, G.Saray kalesini asla tehdit etmekten vazgeçmedi. Oyuna bir Ziyech girdi… Adam topla dans ediyor. Topa dokunmuyor adeta okşuyor. İcardi, şuta kafa koyup gol atan bir golcü olarak herhalde tarihe geçecek.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Ziyech fizik olarak güçlendiğinde bu tekniği, çalım becerisi, oyun görüşü, kalitesi ile Babel'in dediği gibi "Gerçekten İcardi'yi gol kralı yapar." Samsun'da Dimata'yı çok beğendim. Ele avuca sığmayan, sahanın her yerine basan, hızlı ve çabuk oyuncu. Kopenhag öncesi G.Saray kazanarak moral buldu. Ama bir uyarım var! Sacha Boey ve Angelino hücuma çıkmayı seviyorlar ama arkalarında ciddi boşluk bırakıyorlar.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Samsunspor hücum hattı bu tehdidi maç boyu yaptı. Kopenhag, bu tür hataları affetmez. Okan hocanın defansı uyarması ve önlem alması gerekir. Ndombele'yi çok beğendim. Nerede durup nasıl müdahale edeceğini çok iyi biliyor, kazandığı topu basit oynuyor. Torreira-Ndombele ikilisi orta alanda geçilmez kale olur.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

ERMAN TOROĞLU - SORUN ÇÖZÜCÜ

İlk 45 dakika iyi bir Galatasaray vardı. Her şeyden önce 10 kişi birden defans yapabiliyor ve hücuma çabuk çıkıyorlardı. Defans ile hücum arasında da orta saha bağlantısı bu karşılaşmada iyiydi. Zaten birbirlerini tanıyan oyuncuların yaptığı şovlarla çok güzel goller attılar.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

İlk yarıyı da 3-0 bitirmeleri büyük bir avantajdı. Neden? Çünkü Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile çok kritik bir maç oynayacaklardı. 60. dakikadan sonra Okan hoca rahat rahat değişiklikler yapabilirdi. Ancak sarı-kırmızılılar açısından böyle olmadı.İkinci yarının başında yedikleri gol onları telaşlandırdı. İkinci gol de gelince herkes 'acaba' demeye başladı. Fakat Galatasaraylı taraftarlar, ne zaman 'acaba' dese sahneye Mauro İcardi çıkıyor ve o 'acaba'yı ortadan kaldırıyor.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

İkinci yarıda Galatasaray zaman zaman kopuk oynadı ve bu bölümde de kalesinde golü gördüler zaten. Haliyle bu maç lig için önemli ama Galatasaray'ın çarşamba günü oynayacağı maçın neticesi sarı-kırmızılıların Avrupa maceralarının ne olacağını gösterecek. Samsunspor, bu sene çok takımın başını yakar. Daha henüz yeniler, ısınma turlarını atıyorlar ama iyi şeyler yapacaklar gibi geliyor bana.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Maçın hakemi Cihan Aydın, genç bir isim. Bu tip seyircinin önünde düdük çalmak zordur ama eğilmeden, bükülmeden düdük çaldı, bravo. Bu gençler hata da yapsalar ben hata olarak bakarım. 'Tilki gibi düşünmedi, çakal gibi hareket etmedi' derim. Hakem için de en önemli şey ona güven duymaktır. Hata yapacaktır ama aynı hatayı iki defa yapmayacaktır.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

SERKAN KORKMAZ - YOK ARTIK ICARDI
Kerem'in golleri, Mertens'in asistleriyle 2-0 öne geçen Galatasaray, üstünlüğünü Abdülkerim'le gelen bir duran top golüyle süsleyerek devre arasına girdiğinde herkes Kopenhag maçını düşünmeye başlamıştı.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Top almakta zorlanan ve bir miktar takatsiz görünen İcardi belli ki devre arasında çıkmak istememişti. Okan Hoca takım içi dengeler yüzünden mi yoksa skora güvenmediğinden mi Şampiyonlar Ligini düşünerek oyuncu değişikliği yapmadı; gerçekten anlayamadım. Yerini Ziyech'e bırakan Tete'den sonra ilk çıkan, Buruk'un takımdaki en güvendiği temsilcisi Mertens oldu. O ana kadar Samsunspor'un Galatasaraylılara çarparak kaleye giren iki golüyle fark bire inmişti.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Her şeye rağmen sarı-kırmızılar paniklemedi ve rahatlatan o tarihi gol geldi. Elim döndüğünce anlatmaya çalışayım... İcardi, Ziyech'in rakip kaleye çektiği sert bir şutta muazzam şıklıkta bir kafa dokunuşuyla farkı ikiye çıkardı. Tarifi olmayan büyülü (belki de tuhaf) bir goldü bu. Şaka yapmıyorum; Mauro bu gezegenin sayılı kafa golcülerinin başında geliyor. Skora tesir eden isimler dışında ilk yarıdaki Kerem Demirbay'ı, Boey'i ve elbette Torreira'yı beğendim.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Angelino'nun dörtlünün solu için hayli zayıf bir savunmacı olduğu bir kez daha dikkat çekti. Tete'de de gelişme var sanki. Birkaç pozisyonda savunmaya yardım etmesi ona artı yazdı.

Spor yazarları Galatasaray - Samsunspor maçını yorumladı! "Gezegenin sayılı golcüsü"

Yine de yerini bıraktığı Ziyech'in vasat performansında bile yedek kulübesinden kolay kolay çıkamayacak gibi görünüyor. Sıradaki maç Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınav; Kopenhag maçı. Dün akşamki güzel goller, yıldız yağmuru ve galibiyete rağmen "İlk maç iyi ki Münih'te değil" diye düşünmekten kendimi alamıyorum.

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