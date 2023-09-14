Özbek üyelere çağrı yaptı

Sarı-kırmızılı kulübün geleceği ile ilgili önemli konuların konuşulacağını ifade eden Özbek, "Bu divan toplantısı geleceğimiz adına çok önemli. Galatasaray geleceğiyle ilgili önemli konular konuşacağız. Kemerburgaz Tesislerimize tüm üyelerimizi bekliyoruz" dedi.

Yetmez bize bir kupa

Başkan Dursun Özbek ile Okan Buruk, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın yemek davetini katıldı. Sosyal medyadan birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Albayrak altına da, "Değerli başkanım Dursun Özbek ve değerli hocam Okan Buruk, omuza omuza asıl yerimiz Şampiyonlar Ligi'ne yürüdü. Yetmez bize bir kupa şimdi hedef Avrupa. Omuz omuza" ifadelerini kullandı.