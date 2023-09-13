Jose'ye takıldı

Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılması beklenilen isimlerden birisi de Leo Dubois... Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, Sacha Boey ile birlikte sağ bek mevkisini savunacak yerli bir oyuncu arıyordu. Bir süredir Roma'da forma giyen Zeki Çelik gündemdeydi ancak İtalya'dan gelen haberler olumsuza döndü. 26 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşan ve Zeki Çelik'in kiralanması için Roma ile görüşmelerde sona gelen Galatasaray yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'dan gelen haberle yıkıldı. Zeki Çelik'i son anda bırakmak istemeyen Mourinho, Roma yönetimine transferin iptal edilmesi için talepte bulundu ve transfer suya düştü.