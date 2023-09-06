TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Avrupa ve ligdeki gidişatını sürdürüyor.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Avrupa ve ligdeki gidişatını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamıştı.
Zalgirisi ile eşleşen Cimbom, ilk maçta 2-2 berabere kalmasına karşın rakibini devinde mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
Olimpija Ljubljana ile 3. turda karşılaşan Aslan, rakibini 2 maçta da mağlup ederek play-off turunda Molde ile eşleşti.
Norveç ekibine de şans tanımayan sarı-kırmızılı ekip grup aşamasında Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın rakibi oldu.
Cimbom'un tek hedefi zorlu grupta ilk 2 sıraya girip finallere adını yazdırmak.
Galatasaray benzer bir başlangıcı ligde de gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip Kayserispor beraberliği ile Trendyol Süper Lig'e başlangıç yaptı.
Ancak Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor ve Gaziantep FK galibiyetleri ile 3 maçta 7 puan toplamayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip oynadığı 8 maçta toplam 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
Galatasaray sezon başında yapılan transferlerin meyvesini toplamış oldu.
Cimbom'da takımdan ayrılacak ve kalacak isimler de belirlendi.
Geçtiğimiz sezona damga vuran birçok ismin takımdan yüksek bonservis bedelleri ile ayrılması bekleniyordu.
Ancak bu isimler, beklenen ücretlerin gelmemesi üzerine takımda kaldı.
Victor Nelsson ve Sacha Boey, bu oyuncuların başında geliyor.
BOEY'E JUVE KANCASI!
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınının derlediği habere göre Juventus, Sacha Boey ile ilgileniyor.
Daha önce Premier Lig ve Serie A'dan birçok kulübün 22 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği biliniyor.
Liverpool, Newcastle United ve Inter gibi devler Galatasaray ile daha önce temas kurmuştu.
Kurmaylar ise Boey için 25 milyon euroluk bonservis bedeli istiyordu.
Ada ekibi Crystal Palace, sarı-kırmızılı ekibe 20 milyon euroluk teklifte bulunmuştu.
Ancak yönetim fiyatı 25 milyon eurodan aşağı indirmek istememişti.
Haberde Juventus'un Sacha Boey için çalışmalarını ocak ayına kadar sürdüreceği ifade ediliyor.
İtalyan ekibinin yıldız oyuncuyu Timothy Weah ile iyi bir rekabete sokmak istediği de belirtiliyor.
Galatasaray, Sacha Boey'i Rennes'den 1.15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Boey'in bonservis değeri 16 milyon euro.
22 yaşındaki sağ bek bu sezon 9 maçta da ilk 11'de süre aldı.