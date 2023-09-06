Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, getirdiği yıldız oyuncularla büyük ses getirmeye devam ediyor. Diğer yandan gelen teklifleri değerlendiren Cimbom'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Sacha Boey için teklifler gelmeye devam ediyor. İtalyan devi o tarihte transferi bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 13:35
TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Avrupa ve ligdeki gidişatını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Zalgirisi ile eşleşen Cimbom, ilk maçta 2-2 berabere kalmasına karşın rakibini devinde mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Olimpija Ljubljana ile 3. turda karşılaşan Aslan, rakibini 2 maçta da mağlup ederek play-off turunda Molde ile eşleşti.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Norveç ekibine de şans tanımayan sarı-kırmızılı ekip grup aşamasında Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın rakibi oldu.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Cimbom'un tek hedefi zorlu grupta ilk 2 sıraya girip finallere adını yazdırmak.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Galatasaray benzer bir başlangıcı ligde de gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Sarı-kırmızılı ekip Kayserispor beraberliği ile Trendyol Süper Lig'e başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Ancak Okan Buruk'un öğrencileri, Trabzonspor ve Gaziantep FK galibiyetleri ile 3 maçta 7 puan toplamayı başardı.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Sarı-kırmızılı ekip oynadığı 8 maçta toplam 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Galatasaray sezon başında yapılan transferlerin meyvesini toplamış oldu.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Cimbom'da takımdan ayrılacak ve kalacak isimler de belirlendi.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Geçtiğimiz sezona damga vuran birçok ismin takımdan yüksek bonservis bedelleri ile ayrılması bekleniyordu.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Ancak bu isimler, beklenen ücretlerin gelmemesi üzerine takımda kaldı.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Victor Nelsson ve Sacha Boey, bu oyuncuların başında geliyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

BOEY'E JUVE KANCASI!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınının derlediği habere göre Juventus, Sacha Boey ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Daha önce Premier Lig ve Serie A'dan birçok kulübün 22 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği biliniyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Liverpool, Newcastle United ve Inter gibi devler Galatasaray ile daha önce temas kurmuştu.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Kurmaylar ise Boey için 25 milyon euroluk bonservis bedeli istiyordu.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Ada ekibi Crystal Palace, sarı-kırmızılı ekibe 20 milyon euroluk teklifte bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Ancak yönetim fiyatı 25 milyon eurodan aşağı indirmek istememişti.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Haberde Juventus'un Sacha Boey için çalışmalarını ocak ayına kadar sürdüreceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

İtalyan ekibinin yıldız oyuncuyu Timothy Weah ile iyi bir rekabete sokmak istediği de belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı! O tarihte ayrılacak

Galatasaray, Sacha Boey'i Rennes'den 1.15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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