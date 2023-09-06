3 fire verdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu belirledi. Tanguy Ndombele ve Davidson Sanchez'in transferleri son gün gerçekleştirildi ve iki yıldız sarı-kırmızılı takımın UEFA'ya bildirdiği listedeki yerini aldı. Bununla birlikte Emin Bayram altyapı, Abdulkerim, Kazımcan, Kerem ve Barış ise ülkede yetişmiş 4 isim arasında yer aldı. Muslera, Günay, Nelsson, Kaan Ayhan, Boey, Angelino, Torreira, Mertens, Ziyech, Zaha, Tete, İcardi ve Bakambu da listede yer bulan diğer isimler oldu. Dün isimleri açıklanan Ndombele ve Sanchez'in transferleriyle birlikte toplamda 16 yabancıya ulaşan Galatasaray'da ilk ayrılık yaklaşıyor. Midtsjö'nin Pendik'le anlaştığı ve Galatasaray'ın bu transferde 2 milyon euro bonservis alacağı öğrenildi.