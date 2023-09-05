Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet, transfer piyasasında da devam ediyor. İki ezeli rakibin gündeminde yer alan milli futbolcu Salih Özcan, transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. (FB GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 11:37
TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Hatta başarılı oyuncunun, TFF'de kulüp adı belirtilmeden lisans kaydı bile açılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yıldız isim hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili Beyaz TV'ye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Salih Özcan menajeriyle birlikte aldıkları karara göre Türkiye'ye henüz gelmeyi düşünmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haberleri ben de duydum. Menajerimle konuşmalar vardı doğru ama daha Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyoruz.

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Benim 3 yıl daha sözleşmem var Dortmund'da. Bu sene de Dortmund'da kalacağımı düşünüyorum. Dortmund'a odaklanacağım ama zaman da gösterir.

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif geldiğini ve Galatasaray'ın menajeriyle iletişime geçtiğini anlatan Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İkisinden de teklif geldi, Galatasaray'da menajerimle konuştu. Onlara şu an sıcak bakmıyoruz Türkiye'ye gelmeyi.

TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yine de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ama Dortmund'a odaklandık ve Dortmund'da oynamak istiyoruz.

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