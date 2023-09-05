TRANSFER HABERLERİ - Salih Özcan'dan flaş açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan'ın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu.
Hatta başarılı oyuncunun, TFF'de kulüp adı belirtilmeden lisans kaydı bile açılmıştı.
Yıldız isim hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili Beyaz TV'ye konuştu.
Salih Özcan menajeriyle birlikte aldıkları karara göre Türkiye'ye henüz gelmeyi düşünmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Haberleri ben de duydum. Menajerimle konuşmalar vardı doğru ama daha Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyoruz.
Benim 3 yıl daha sözleşmem var Dortmund'da. Bu sene de Dortmund'da kalacağımı düşünüyorum. Dortmund'a odaklanacağım ama zaman da gösterir.
Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif geldiğini ve Galatasaray'ın menajeriyle iletişime geçtiğini anlatan Özcan, sözlerine şöyle devam etti:
İkisinden de teklif geldi, Galatasaray'da menajerimle konuştu. Onlara şu an sıcak bakmıyoruz Türkiye'ye gelmeyi.
Yine de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ama Dortmund'a odaklandık ve Dortmund'da oynamak istiyoruz.