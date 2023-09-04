Son efsane Okan Buruk

Galatasaray'da tam anlamıyla teknik direktör Okan Buruk fırtınası esiyor. Takımın başına geçtiğinde soru işaretleri barındırsa, bazı spor otoriteleri çok tasvip etmese de hatta zaman zaman eleştirilerin hedefi olsa da sadece işine konsantre olan Okan Buruk her geçen gün sarı-kırmızılı kulüpte teknik adam olarak farkını ortaya koymaya devam ediyor. Önceki sezon Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atmış ve Süper Lig'i 13. Sırada tamamlamıştı. Kötü gidişatın kısa süre içinde düzelmesi zor görülüyordu.

ÖZBEK İLE DEĞİŞİM RÜZGARI BAŞLADI

Ancak Galatasaray kongresinin ardından her şey değişti. Önce Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna yeniden oturması, ardından Erden Timur'un Sportif AŞ'de Başkan Vekilliği koltuğuna gelmesi kötü gidişatı tersine çevirdi. Birbirinden değerli isimleri transfer eden Özbek ve Timur ikilisi, futbolculuğu döneminde birçok başarıya imza atmış Okan Buruk'u da takımın başına getirdi. O dönemde bu durum bazı çevrelerde soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Yeni bir takım oluşturulması nedeniyle başta sendelese de Okan Buruk etkisi çabucak kendisini gösterdi.

15 YIL SONRA ELEMELERDEN ÇIKTI

Ligde 14 maç kazanarak tarihe geçen Buruk şampiyonluk ipini önde göğüsleyen isim oldu. Şampiyonlar Ligi elemelerinden de alnının akıyla çıktığı. 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi. Avrupa kupalarında üst üste 5 galibiyet alan ve 15 yıl sonra elemelerden gelerek gruplara kalan ilk Türk hoca unvanını aldı. Ligde de Gaziantep'i yenerek kulüp tarihinin en kısa sürede 30 galibiyete ulaşan teknik adamı oldu ve bu sezon da Galatasaray'a büyük başarılar yaşatacağının sinyalini verdi.

KALEYE DUVAR ÖRDÜ

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı üç maçta da gol yemeyen Galatasaray, bundan önce ilk üç karşılaşmasında rakiplere gol izni vermediği son sezonu Okan Buruk'un oyuncu olarak kadroda bulunduğu 2007/08'de yaşadı. Cimbom 4. hafta sonunda ligin tek gol yemeyen takımı durumunda... Ayrıca son 31 yılın da en az gol yiyen takımı...

DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Galatasaray, Avrupa ve ligde dolu dizgin yoluna devam etse de ortaya konulan futbolla ilgili eleştiriler devam ediyor. Okan Buruk, Gaziantep galibiyeti sonrası bu eleştirilere yanıt verirken, "İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, ligde 7 puan aldık" dedi. Milli aranın ardından daha oturmuş bir takım olarak döneceklerinin müjdesini de verdi.

KOYUN POSTUNA BÜRÜNMÜŞ KURTLAR!

Okan Buruk'u eleştirenleri art niyetli buluyorum. Ligi 13. sırada bitirmiş G.Saray'ın başına geçiyor, yeni oyunculardan mükemmel bir kadro oluşturuyor. Kriz yaratabilecek oyuncuları yine mükemmel bir şekilde yönetiyor. Geçen sezonki başarılarına bu sezon yenilerini ekleyerek yoluna devam ediyor. Şöyle Okan Buruk'un yaptıklarına baktığınız zaman; eleştirmeye çalışanlar bence Galatasaraylı olamaz! Bunlar; koyun postuna bürünmüş kurda benziyor. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler bu eleştirilere kulak bile asmamalı... Okan hoca da saygısızca yapılan eleştirilere kulak kabartmadan işini yapmaya devam ediyor, gecesini gündüzünü Florya'ya adamış durumda... Futbolculuğu döneminde UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmış, üst üst 4 yıl şampiyon olan takımda görev yapmış, G.Saray uğruna ayağını kırmış, sayısız kupalar kazanmış, kariyeri başarılarla dolu Okan Buruk, camiayı o kadar özümsemiş ve öğrenmiş ki tüm birikimlerini şimdi hoca olarak Galatasaray'a harcıyor. Üstelik dünya futbolunu ve önemli teknik adamları yakından takip ederek kendisini geliştirmeye de devam ediyor. Yabancı dili iyi olduğu için oyuncularla tercümanla değil, doğrudan iletişim kuruyor. G.Saray böyle bir teknik adamı yakalamış, kıymetini bilmeli... Haksız eleştiride bulunanlara yönetim ve gerçek G.Saray taraftarı tepki gösterecektir. Okan Buruk'un hocalığına, bilgi birikimine güveniyorum. Galatasaray'ın geleceğinde yer alacak ve daha büyük başarılara imza atacaktır. Levent Tüzemen