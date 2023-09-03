Ndombele seferberliği

Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey takımlarla eşleşen Galatasaray takımı güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Özellikle de Lucas Torreira'nın yanına güçlü bir isim alınması planlanıyor. Pierre Emile Hojbjerg Galatasaray'ın bir numaralı hedefiydi...Cimbom, Tottenham'ın 28 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu için teklifini yaptı. İngiliz kulübü, Pierre Emile Hojbjerg için tam 40 milyon Euro istedi. Galatasaray ise zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu. Kiralık ücret olarak da 5 milyon Euro önerdi.

DİĞER ADAYA GEÇİLDİ

Ancak sonuç alınamadı. Hojbjerg'de sonuca ulaşamayan Galatasaray, yeniden Ndombele'ye döndü. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'la bu kez Ndombele için pazarlık masasına oturdu. Görüşmeler devam ediyor. Sky Sports da görüşmeleri sayfalarına taşırken haberde, "Yedek kulübesinde çürümek istemeyeceği için Ndombele, transfer pazarı 15 Eylül'e kadar açık Türkiye'den Galatasaray'a imza atabilir" ifadesi kullanıldı. Görüşmelerde umut olursa yarın da devam edilecek. Aksi taktirde hemen diğer adaya geçilecek ve transfer hemen bitirilmeye çalışılacak.

40 maçta forma giydi

İngiltere Premier Lig'de yer alan Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tanguy Ndombele geçen sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirmişti. İtalyan takımında 40 maça çıkan ve şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.