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Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesini köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 09:34
Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

AHMET ÇAKAR - PENALTIDA VAR ÇAĞIRMALIYDI

İlk yarıya baktığımızda G.Saray'ın sayılmayan golü, akabinde de Kerem'in golü dışında hiçbir şey yok. İlerdekiler, adam kovalamayıp orta sahalarına yardımcı olmuyor ve bu yarıda dakikalar geçtikçe, G.Antep, G.Saray'ın üzerine gelmeye başlıyor.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

İlk yarının son dakikasında G.Antepli Furkan, çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Golü atsa maç böyle olmazdı. 2. yarı, yine işler sıkıntılıyken G.Saray'ın 2. golü geldi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

Kerem, belki de dün gecenin futbol ve adamlık adına en önemli hareketini yaptı. Egoist davransa, çaprazdan kaleye vursa belki gol olmayacak! Ama o geriden gelen Icardi'ye bıraktı, o ana kadar sahada var mı yok mu belli olmayan Icardi golünü yaptı.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

Icardi çok tuhaf bir futbolcu. Hayalet gibi. Gerçi istediği topları alamıyor ama o kadar fırsatçı ki o anı bulduğunda golünü yapıyor.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

Icardi ile gelen penaltı golü iyi oynamayan, özellikle ilk yarıda çok zorlanan G.Saray'a farklı bir skorla 3 puanı getirdi.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

G.Saray'ın büyük sıkıntısı orta saha. Hücuma destek olamıyorlar, Torreira dışında fiziki dirençlerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

Hakem Ali Şansalan, G.Saray'ın attığı ama VAR'dan gelen el uyarısı ile iptal ettiği golde haklı. Ofsayt diye iptal edilen ve yine ofsayt diye iptal edilip VAR yardımı ile verilen golde de haklı. Ama penaltıda enteresan bir durum var.

Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

G.Antepli oyuncu Icardi'ye müdahalesini yaptığı anda aslında Icardi de sol eli ile rakibin suratına darbe vuruyor. Adeta aynı anda karşılıklı fauller var. VAR'ın yerinde olsam, bu kararını gözden geçirmesi için Şansalan'ı kenara davet ederdim.

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