Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Maç eksiği bulunan Galatasaray bu sonuçla puanını 7'ye çıkarırken, 4. maçından da mağlup ayrılan Gaziantep FK puanla tanışamadı.
Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Gaziantep FK - Galatasaray maçını köşesinde değerlendirdi.
İşte Çakar'ın Gaziantep FK - Galatasaray maçı değerlendirmesi...
AHMET ÇAKAR - PENALTIDA VAR ÇAĞIRMALIYDI
İlk yarıya baktığımızda G.Saray'ın sayılmayan golü, akabinde de Kerem'in golü dışında hiçbir şey yok. İlerdekiler, adam kovalamayıp orta sahalarına yardımcı olmuyor ve bu yarıda dakikalar geçtikçe, G.Antep, G.Saray'ın üzerine gelmeye başlıyor.
İlk yarının son dakikasında G.Antepli Furkan, çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Golü atsa maç böyle olmazdı. 2. yarı, yine işler sıkıntılıyken G.Saray'ın 2. golü geldi.
Kerem, belki de dün gecenin futbol ve adamlık adına en önemli hareketini yaptı. Egoist davransa, çaprazdan kaleye vursa belki gol olmayacak! Ama o geriden gelen Icardi'ye bıraktı, o ana kadar sahada var mı yok mu belli olmayan Icardi golünü yaptı.
Icardi çok tuhaf bir futbolcu. Hayalet gibi. Gerçi istediği topları alamıyor ama o kadar fırsatçı ki o anı bulduğunda golünü yapıyor.
Icardi ile gelen penaltı golü iyi oynamayan, özellikle ilk yarıda çok zorlanan G.Saray'a farklı bir skorla 3 puanı getirdi.
G.Saray'ın büyük sıkıntısı orta saha. Hücuma destek olamıyorlar, Torreira dışında fiziki dirençlerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz.
Hakem Ali Şansalan, G.Saray'ın attığı ama VAR'dan gelen el uyarısı ile iptal ettiği golde haklı. Ofsayt diye iptal edilen ve yine ofsayt diye iptal edilip VAR yardımı ile verilen golde de haklı. Ama penaltıda enteresan bir durum var.
G.Antepli oyuncu Icardi'ye müdahalesini yaptığı anda aslında Icardi de sol eli ile rakibin suratına darbe vuruyor. Adeta aynı anda karşılıklı fauller var. VAR'ın yerinde olsam, bu kararını gözden geçirmesi için Şansalan'ı kenara davet ederdim.