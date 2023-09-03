Ahmet Çakar Gaziantep FK - Galatasaray maçını yorumladı

Kerem, belki de dün gecenin futbol ve adamlık adına en önemli hareketini yaptı. Egoist davransa, çaprazdan kaleye vursa belki gol olmayacak! Ama o geriden gelen Icardi'ye bıraktı, o ana kadar sahada var mı yok mu belli olmayan Icardi golünü yaptı.