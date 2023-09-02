Haberler Galatasaray Korku saldı

Korku saldı

ManU taraftarı kurada Aslan'ı istemiyordu "Eyvah! Yine cehenneme gidiyoruz" dediler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Korku saldı

Şampiyonlar Ligi grup kuralarında Manchester United taraftarının en istemediği takım Galatasaray'dı. Yıllar önce Ali Sami Yen'den çıkamayan ManU, Devler Ligi'ne girememiş ve turnuvanın statüsü değişmişti. Önceki gün kurada yeniden karşılarında Galatasaray'ı gören ManU taraftarları hiç memnun olmadılar: İşte bazı yorumlar: "Eyvah! Yine cehenneme gidiyoruz", "Galatasaray mı? Hayır. Çok zor olacak", "İstemediğim tek takım vardı, Galatasaray. Onlar da bize çıktı", "Taraftarları deli gibi. 93 yılını bize zehir etmişlerdi", "Galatasaray stadı cehennem gibi. Çok zor deplasman", "İcardi, Tete, Zaha, Torreira, çok iyiler"

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