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GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI İZLE | Gaziantep FK - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Cimbom milli takım maçları öncesi deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Henüz Ligde puanla tanışamayan Gaziantep FK taraftarı önünde çıkış yakalamak istiyor. İşte zorlu maç öncesi 2 takımın ilk 11'leri... |

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 20:26 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 21:37
GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI İZLE | Gaziantep FK - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken 4. haftada Galatasaray, Gaziantep'e konuk oluyor.

Zorlu karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.

Mücadele öncesi Gaziten FK ve Galatasaray'ın 11'leri belli oldu.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Batuhan, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Bikel, Furkan, Gradel, Maxim, Riascos.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem D., Tete, Mertens, Kerem A., Icardi.

SARI-KIRMIZILARDA SON DURUM

Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi. İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

LİGDE 7 MAÇTA SADECE 1 GOL YEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de son 7 müsabakada kalesinde 1 gol gördü.

Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde mücadele ettiği son Süper lig 7 mücadelesinde 14 gol atıp, 1 gol yedi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor.

KALECİLER GÜNAY VE BATUHAN ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Günay Güvenç ile bu transferde kiralık olarak giden Batuhan Şen, ilk kez eski takımlarına karşı mücadele edecek.

Gaziantep temsilcisinin formasını 2018'de giymeye başlayan Günay, kaptanlığını yaptığı takımın kalesini 163 resmi müsabaka korudu. Günay'ın yarınki karşılaşmada yedekler arasında yer alması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen kaleci Batuhan Şen de Günay transferinde kırmızı-siyahlı takıma gitti. Ligin ilk 3 maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, büyük ihtimalle Galatasaray'a karşı da forma giyecek.

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