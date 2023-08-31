Haberler Galatasaray Moe hakkını teslim etti

Moe hakkını teslim etti

Galatasaray'da Mauro İcardi fırtınası esmeye devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Moe hakkını teslim etti

Bonservisinin alınmasının ardından yüksek maliyeti tartışılsa da Arjantinli yıldız, hırslı futbolu ve attığı gollerle şimdiden aldığı ücreti fazlasıyla hak etti. Molde'yi iki maçta da avlayan tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 6 maçta 5 kez ağları havalandırmayı başardı.

Taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro İcardi'ye Molde'nin teknik direktörü Erling Moe de hakkını verdi. Moe karşılaşma sonrasında, "Çok becerikli oyunculara karşı oynadık. Oyuncuların bireysel kalitesini dikkate almamız gerekiyor. İcardi gibi bir futbolcuya ancak hayranlık duyabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

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