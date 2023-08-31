Moe hakkını teslim etti

Bonservisinin alınmasının ardından yüksek maliyeti tartışılsa da Arjantinli yıldız, hırslı futbolu ve attığı gollerle şimdiden aldığı ücreti fazlasıyla hak etti. Molde'yi iki maçta da avlayan tecrübeli futbolcu, bu sezon forma giydiği 6 maçta 5 kez ağları havalandırmayı başardı.

Taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro İcardi'ye Molde'nin teknik direktörü Erling Moe de hakkını verdi. Moe karşılaşma sonrasında, "Çok becerikli oyunculara karşı oynadık. Oyuncuların bireysel kalitesini dikkate almamız gerekiyor. İcardi gibi bir futbolcuya ancak hayranlık duyabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.