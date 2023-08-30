Galatasaray maçının ardından flaş sözler! "Acilen toparlamalı"

LEVENT TÜZEMEN – HAYIRLI OLSUN
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne girdi ama hem statta hem de televizyon başında izleyenlerin inanıyorum ki tansiyonları tavan yaptı. Zafer, doğum sancısı gibi gerçekleşti. Maça kötü başlayan ama Icardi'nin attığı penaltı ile öne geçen Galatasaray, Molde'ye karşı çok etkili olamadı. Özellikle Norveç ekibi, dirençli oyunu ve müthiş fizik gücüyle Galatasaray'a nefes aldırmadı. Taraftarın susmaması, Galatasaraylı oyuncular için avantaj oldu fakat iyi oyun bir türlü rayına oturamadı.