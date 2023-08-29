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Galatasaray Devler Ligi'ne kalmak için tarihi maça çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Molde maçı 11'i

Play-off turunu geçerse en az 25 milyon euro cepte. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta 3-2 yendiği Molde'yi Rams Park'ta konuk edecek. Gruplara kalmak için beraberlik dahi yetiyor. Tribünde 50 bin taraftarı, televizyon başında ise milyonlar temsilcimizin yanında olacak. İşte Okan Buruk'un Molde maçı 11'i.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Galatasaray Devler Ligi'ne kalmak için tarihi maça çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Molde maçı 11'i

Galatasaray, Avrupa'da son yılların en kritik maçlarından birisine çıkacak. Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında bugün evinde Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma Exxen'den yayınlanacak. Deplasmanda oynanan mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başaran Galatasaray, eşleşmeyi geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıracak. Hem Türkiye'yi devler sahnesinde temsil edecek hem de en az 25 milyon euro'luk bir gelire kavuşacak.

AVRUPA'DA KÜKRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 12'si Avrupa Ligi, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 17 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarıkırmızılılar, PSV'ye İstanbul'da 2-1'lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sezon da işler yolunda gidiyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5, Süper Lig'de 2 olmak üzere 7 resmi maç oynadı ve hiç yenilmedi. Bugün de Avrupa fatihi Galatasaray'dan tüm Türkiye yeni bir zafer bekliyor.

GOL SİLAHI MAURO ICARDI

Molde karşısında Okan Buruk'un en büyük kozu Mauro İcardi olacak. Geçen sezon herkesi mest eden Arjantinli yıldız yeni sezona da hızlı başladı. Oynadığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu bu golleri Olimpija Ljubljana, Trabzonspor ve Molde maçlarında kaydetti.

GALATASARAY - MOLDE MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Molde: Karlstrom, Bjornbak, Breivik, Haugan, Ellingsen, Eikrem, Mannsverk, Bryhildsen, Knudtzon, Haugen, Eriksen

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