Yunus çok iyi bir oyuncu

Yunus Akgün'ün Leicester City'nin yolunu tuttu. İngilizler, Galatasaray'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Genç yıldızın satın alma bedelinin 9 milyon euro olduğu açıklandı. Ayrıca, ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının yüzde 15'i sarı-kırmızılı ukülbe ödenecek. Yunus'un transferi Leicester'ın İtalyan hocası Enzo Maresca'ya da soruldu. Maresca, "Söyleyebileceğim tek şey, onun iyi bir oyuncu olduğu ve onun adına karar vermemizin nedeni, onu sevmemizdir. Umarım yakında maç kazanmamıza" şeklinde konuştu.
YunusAkgün'ün Leicester City'nin yolunu tuttu. İngilizler, Galatasaray'a 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Genç yıldızın satın alma bedelinin 9 milyon euro olduğu açıklandı. Ayrıca, ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının yüzde 15'i sarı-kırmızılı ukülbe ödenecek. Yunus'un transferi Leicester'ın İtalyan hocası Enzo Maresca'ya da soruldu. Maresca, "Söyleyebileceğim tek şey, onun iyi bir oyuncu olduğu ve onun adına karar vermemizin nedeni, onu sevmemizdir. Umarım yakında maç kazanmamıza" şeklinde konuştu.