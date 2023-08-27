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Kerem Aktürkoğlu'dan Yunus Akgün'e duygusal veda!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City'e şartlı satın alma opsiyonuyla kiralandı. Akgün'ün yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ise duygusal bir veda mesajı yayınladı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 10:43
Kerem Aktürkoğlu'dan Yunus Akgün'e duygusal veda!

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City'e şartlı satın alma opsiyonuyla kiralandı. Akgün'ün yakın arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ise duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün'e şu mesajı yazdı:

Dostum, güzel kardeşim...

Hayatında büyük bir adıma, büyük bir meydan okumaya hazır olduğunu en iyi bilenlerdenim. Bu yolculukta çok başarılı olup, aileni ve bizleri fazlasıyla gururlandıracağına çok eminim. Güzel günlerde birlikte sevindik, zorluklara da aynı şekilde birlikte göğüs gerdik. Aramızda mesafeler olsa da, bundan sonra da tüm kalbimle senin yanındayım. Hayatında başarılar, güzellikler, mutluluklar hep seninle olsun güzel kardeşim. Seni iyi ki tanımışım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yolun açık olsun...

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