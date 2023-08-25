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Icardi'den 2. dalya

Şov yapan Tangocu, kariyerinin 200. golünü attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Icardi'den 2. dalya

Taraftarların sevgilisi Mauro İcardi, Molde maçında da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Arjantinli oyuncu, şov yaptığı mücadelede kariyerindeki 375. resmi maçında 200. golünü atarak ikinci kez 'dalya' dedi. Sarıkırmızılı ekipte 2. yılını geçiren 30 yaşındaki oyuncu, 31 resmi karşılaşmada 27 gol ve 9 asiste ulaştı. İcardi, böylece şimdiden kulubün efsaneleri arasına girdi. G.Saray formasıyla derbilerde attığı 8 golle Gheorghe Hagi'yi yakalayan süper yıldız, bu sezon da kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla Rams Park tribünlerini birçok kez ayağa kaldıracağının fragmanını izletti.

İcardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 4 maçta 4 gol kaydetti.

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