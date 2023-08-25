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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev gelir için geri sayım!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'yi deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, avantajı eline aldı. Sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde istediği sonucu alırsa dev bir gelirin de sahibi olacak. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 16:19
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev gelir için geri sayım!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmesi için önünde sadece 90 dakika kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev gelir için geri sayım!

Norveç deplasmanında Molde'yi 3-2 mağlup ederek dönen sarı-kırmızılılar, 29 Ağustos'taki rövanş için büyük bir avantaj yakaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev gelir için geri sayım!

Cimbom, gruplara kalması halinde muhteşem bir gelirin de sahibi olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev gelir için geri sayım!

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden giriş parası olarak 15 milyon 640 bin euro'yu kasasına koyacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev gelir için geri sayım!

Aslan'ın son 10 yıllık UEFA Kulüpler sıralamasına göre kazanacağı katsayı parası 9 milyon 96 bin euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da dev gelir için geri sayım!

Cimbom'un toplam kazancı ise 24 milyon 736 bin euro olacak.

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