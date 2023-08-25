Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Süper Lig ve Avrupa serüvenini sürdüren ve yoğun bir maç takvimine giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig ve Avrupa serüvenini sürdüren ve yoğun bir maç takvimine giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Transferin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılarda takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz transfer döneminde takıma birçok yıldız ismi kazandıran yönetim, stoper ve orta saha takviyesi için kolları sıvadı.
Stoper hattı için dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos ile temas halinde olan Cimbom, orta saha transferini de bir an önce bitirmek istiyor.
Bu bölge için adı sık sık Marco Verratti ile anılan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'ydi...
Fransız basını, adı Fenerbahçe ile de anılan Ndombele için flaş bir iddia ortaya attı.
Sport.fr'de yer alan habere göre; Tanguy Ndombele, Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor.
Haberde Tottenham'ın Fransız futbolcuyu satmak istediği ve Galatasaray'ın da en ciddi talip olduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon civarında bir bonservis bedeli istediği kaydedildi.
Haberde ayrıca Tanguy Ndombele ile Fenerbahçe, Rennes ve Nottingham Forest'ın ilgilendiği de vurgulandı.
Rennes'in mali açıdan Fransız futbolcunun transferini gerçekleştiremeyeceği belirtildi.
Nottingham Forest'ın ise yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmesinin pek mümkün olmadığı vurgulandı.
Haberde Fenerbahçe'nin de Ndombele'ye ilgil gösterdiği ancak Fransız orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağı aktarıldı.
Tanguy Ndombele kariyerinde toplam 277 maçta forma giydi.
Fransız orta saha oyuncusu, 19 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.
Ndombele'nin Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.