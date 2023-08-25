Haberler Galatasaray Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi 3-2 yenerek tur için büyük avantaj elde eden Galatasaray'da transfer çalışmalarını hızlandı. Adı sık sık Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile anılan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği yıldız ismin transferini bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:18
Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Süper Lig ve Avrupa serüvenini sürdüren ve yoğun bir maç takvimine giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Transferin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılarda takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Yaz transfer döneminde takıma birçok yıldız ismi kazandıran yönetim, stoper ve orta saha takviyesi için kolları sıvadı.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Stoper hattı için dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos ile temas halinde olan Cimbom, orta saha transferini de bir an önce bitirmek istiyor.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Bu bölge için adı sık sık Marco Verratti ile anılan Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'ydi...

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Fransız basını, adı Fenerbahçe ile de anılan Ndombele için flaş bir iddia ortaya attı.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Sport.fr'de yer alan habere göre; Tanguy Ndombele, Galatasaray'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Haberde Tottenham'ın Fransız futbolcuyu satmak istediği ve Galatasaray'ın da en ciddi talip olduğu belirtildi.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

İngiliz ekibinin 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon civarında bir bonservis bedeli istediği kaydedildi.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Haberde ayrıca Tanguy Ndombele ile Fenerbahçe, Rennes ve Nottingham Forest'ın ilgilendiği de vurgulandı.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Rennes'in mali açıdan Fransız futbolcunun transferini gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Nottingham Forest'ın ise yıldız oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmesinin pek mümkün olmadığı vurgulandı.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Haberde Fenerbahçe'nin de Ndombele'ye ilgil gösterdiği ancak Fransız orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transfer olmayacağı aktarıldı.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Tanguy Ndombele kariyerinde toplam 277 maçta forma giydi.

Fransızlar duyurdu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı

Fransız orta saha oyuncusu, 19 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.

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