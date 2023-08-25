GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar bir süredir listesine, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Joao Felix'i almıştı.
İspanyol basını, yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeyi duyurdu.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre; kariyerine Atletico Madrid'de devam etmeyecek olan Joao Felix Aston Villa, Galatasaray ve Al Hilal'den gelen teklifleri geri çevirdi.
23 yaşındaki Portekizli yıldızın esas hedefinin Barcelona'da oynamak olduğu ifade ediliyor.
Haberde, Barcelona'nın yaşadığı mali zorluklar ve Xavi'nin oyuncuyu istememesi nedeniyle transferin zor olduğu vurgulanırken Felix'in tek şansının, onu takımda görmek isteyen başkan Joan Laporta olduğu vurgulandı.
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kaldığı için bu operasyon gerçekleşmezse oyuncunun seçenekleri arasında Benfica'ya dönmek ya da Suudi Arabistan opsiyonunu değerlendirmek olduğu bildirildi.
JOAO FELIX KİMDİR?
10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.
Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.
2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi.
Felix'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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