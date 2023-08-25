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GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların istediği yıldızlardan olan Portekizli futbolcu Joao Felix, transfer kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:21
Tuğçe Erginkoç
GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Sarı-kırmızılılar bir süredir listesine, Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Joao Felix'i almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

İspanyol basını, yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeyi duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Mundo Deportivo'dan aktardığı habere göre; kariyerine Atletico Madrid'de devam etmeyecek olan Joao Felix Aston Villa, Galatasaray ve Al Hilal'den gelen teklifleri geri çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

23 yaşındaki Portekizli yıldızın esas hedefinin Barcelona'da oynamak olduğu ifade ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Haberde, Barcelona'nın yaşadığı mali zorluklar ve Xavi'nin oyuncuyu istememesi nedeniyle transferin zor olduğu vurgulanırken Felix'in tek şansının, onu takımda görmek isteyen başkan Joan Laporta olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kaldığı için bu operasyon gerçekleşmezse oyuncunun seçenekleri arasında Benfica'ya dönmek ya da Suudi Arabistan opsiyonunu değerlendirmek olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

JOAO FELIX KİMDİR?

10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Felix'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Joao Felix transfer kararını verdi!

Portekiz Milli Takımı ile 31 maça çıkan Joao Felix, 5 gole imzasını attı. Forvet arkası olarak görev yapan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro...

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