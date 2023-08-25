Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
30 yaşındaki futbolcunun 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Alpaslan Öztürk, Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.
Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! 💛❤️ pic.twitter.com/Tl9zTaGetA
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2023