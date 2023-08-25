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Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Son dakika haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 18:36 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 18:52
Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

30 yaşındaki futbolcunun 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Alpaslan Öztürk, Galatasaray formasıyla 16 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Alpaslan Öztürk&#39;e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! 💛❤️ pic.twitter.com/Tl9zTaGetA

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